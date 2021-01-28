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FlixBus в 2020 году перевез 30 миллионов пассажиров

FlixBus в 2020 году перевез 30 миллионов пассажиров

В 2020 году крупнейший оператор автобусных перевозок Европы FlixBus перевез 30 миллионов пассажиров по всему миру — это почти на 50% меньше, чем годом ранее.

Об этом сообщила компания.

Стремительное развитие пандемии заметно повлияло на рынок путешествий и вся туристическая индустрия столкнулась со снижением пассажиропотока.

Весной компания остановила почти всю свою сеть из-за пандемии. В Украине международные рейсы FlixBus были приостановлены примерно на три месяца — с середины марта до 25 июня.

Рейсы вернули, внедрив усиленные стандарты безопасности и гигиены. Кроме обязательного масочного режима для пассажиров и бесконтактной проверки билетов, стандарты FlixBus включают регулярную дезинфекцию автобусов — для этого за весь 2020 год компания потратила более 162 тыс. литров жидкости для дезинфекции.

В Украине, несмотря на все сложности, связанные с пандемией, FlixBus в 2020 году запустил новые международные линии — Киев-Щецин, Черновцы-Варшава, Киев-Вильнюс и Киев-Прага, а также открыл продажу на рейсы между украинскими городами: Киев-Одесса, Киев-Львов и Киев-Ужгород.

По материалам Finance.UA
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