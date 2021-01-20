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Заработок украинцев в 2020 на международных онлайн-площадках увеличился на 35%

Заработок украинцев в 2020 на международных онлайн-площадках увеличился на 35%

Наибольший доход украинцам принесли покупатели из США, Канады и Нидерландов. К тому же заработок от продаж в Канаду вырос в 5 раз.

Об этом сообщил Payoneer.

Глобальный рынок e-commerce растет очень стремительно: все больше людей покупают товары в один клик, а продавцы не ограничиваются пределами одной страны и отправляют заказ во все уголки мира.
Украина – один из лидеров сферы.

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По данным Payoneer, за 2020 год заработок наших земляков, которые продают товары на международных онлайн-площадках, вырос на 35%.

Пятерка стран, принесших наибольший доход:

  • Соединенные Штаты Америки.
  • Канада.
  • Нидерланды.
  • Литва.
  • Япония.

По сравнению с 2019 годом доход украинских пользователей от клиентов из США увеличился на 36%, из Канады — на 399%, из Литвы — на 72%, из Японии — на 63%.

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По материалам Finance.UA
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