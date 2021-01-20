По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (36,523 млн грн и 35,154 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (51 и 39), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,17−28,18 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 90 активных заявок по доллару на сумму 71,677 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
28,3000 — 2 222
28,2500 — 7 777
28,1800 — 10 800
28,1700 — 35 000
28,1700 — 888
28,1700 — 20 000
28,1600 — 15 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
28,1500 — 2 000
28,1700 — 5 000
28,1700 — 20 000
28,1800 — 15 000
28,1800 — 3 000
28,1800 — 10 000
28,1800 — 30 777
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 28,2019 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 28,1544 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина отделится от энергосистем России и БеларусиВчера, 16:16 - 1463 14
Цены на "первичку" пошли вверх в январе и подрастут еще больше в течение годаВчера, 20:00 - 1051 8
С зарплат украинцев начнут снимать отчисления на "вторую пенсию" в 2023-мВчера, 14:00 - 2875 8
Шмыгаль назвал 8 шагов, которые будут способствовать уменьшению тарифовВчера, 17:00 - 1092 6
"Налог на Google": Рада хочет обязать интернет-гигантов платить налоги в УкраинеВчера, 21:35 - 745 4
С зарплат украинцев начнут снимать отчисления на "вторую пенсию" в 2023-мВчера, 14:00 - 2875 8
Зарплаты украинских DevOps, Data Science и других ІТ-специалистов (инфографика)Вчера, 15:01 - 1952 3
Аналитики Citi спрогнозировали курс гривны в этом году4 ч. назад - 1597 1
Межбанк: как рынок отреагировал на договор по УкргазбанкуВчера, 18:15 - 1502
Украина отделится от энергосистем России и БеларусиВчера, 16:16 - 1463 14
Япония представила космическую ракету нового поколенияВчера, 12:10 - 383
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию21.01.2021, 11:04 - 699 1
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина20.01.2021, 12:35 - 1400 2
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)19.01.2021, 15:16 - 2063 5
В США впервые разрешили запускать дрон без человека поблизости (фото)18.01.2021, 10:22 - 851