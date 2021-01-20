В 2020 году в Украине купили 277 тысяч квартир и жилых домов

В Украине в течение четвертого квартала 2020 года заключили 249 440 сделок с недвижимостью. Об этом свидетельствуют данные Министерства юстиции по операциям с недвижимым имуществом.

Согласно данным министерства, с октября по декабрь 2020 года в Украине государственные нотариусы оформили более 19 тысяч договоров с недвижимостью, частные – более 230 тысяч.

Всего в четвертом квартале 2020 года заключено таких договоров:

купли-продажи квартир и жилых домов – 87 948;

купли-продажи земельных участков (паев) – 74 124 (за первое полугодие 2020 года – 82 625);

дарения квартир и жилых домов – 33 997 (за первое полугодие 2020 года – 41 604).

Стоит отметить, что в течение 2020 года количество сделок с недвижимостью увеличивалось. Так, в первом квартале было совершено почти 140 тысяч сделок, во втором 143 тысячи, а в третьем – 206 тысяч. Всего за 2020 год в Украине было заключено 277 522 договора купли-продажи квартир и жилых домов.

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