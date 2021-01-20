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OLX вводит изменения в правилах пользования сервисом

OLX вводит изменения в правилах пользования сервисом

Крупнейшая украинская платформа для размещения онлайн-объявлений OLX анонсировала изменения в правилах пользования сервисом.

В компании указали, что новации вступят в силу с 9 февраля. Они коснутся в основном структуры и формы положений, а на основные правила пользования, в том числе касающиеся размещения объявлений, рекламы и платного контента, не повлияют.

Цель изменений — унификация подходов и правил для всех стран европейского региона, где работает OLX.

«Кроме того, пришло время сгруппировать правила в едином документе и актуализировать его. Мы также стремились обеспечить прозрачность изложения правил и их систематизацию», — отмечается на сайте OLX.

После обновлений от клиентов платформы не потребуется никаких дополнительных действий для продолжения пользования ресурсом. На существующие оплаченные объявления и платные услуги новации также никак не повлияют, они останутся неизмененными, а вся информация в профиле — доступной.

В OLX также отметили, что, согласно условиям пользовательского договора, компания имеет право на изменения условий в правилах. В случае несогласия с изменениями, клиент имеет право удалить учетную запись, напомнили в сервисе.

По материалам УБР
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