Межбанк: как рынок отреагировал на договор по Укргазбанку

Понедельник на валютном рынке прошел достаточно буднично. Из позитивного – подписание многострадального и растянувшегося на несколько лет договора между Министерством финансов Украины, IFC и Укргазбанком о пока кредите, но затем – вхождении в капитал госбанка этой уважаемой международной организации. Хотя и ложкой дегтя – четким месседжем в ответах журналистам о том, что с Приватом, Ощадом и другими госбанками все сложнее и явно не будет решено в ближайшей перспективе этого года. Но все равно – сам факт подписания данного соглашения является сигналом для инвесторов, что с Украиной, хотя и трудно, но работать можно.

Из негативного – явный застой в экономической деятельности значительной части предприятий и здесь вина не только локдауна и новогодних праздников. Факт того, что прямые инвестиции в страну почти в три раза меньше переводов заробитчан, говорит о том, что украинская экономика все мельчает и все больше делает ставку на сырьевую модель. Причем, поставляя миру как сельхозпродукцию и металл, так и самое большое богатство нашей страны – человеческий капитал, который не находит тут себе применение и пускается на заработки по всему миру, вместо того, чтобы поднимать свою страну. И в этом украинцы не виноваты.

Даже поведение и объемы валютного рынка, который сейчас стал полностью зависим от небольшой кучки крупных местных игроков, международных и местных спекулянтов и очень небольшого числа реальных инвесторов – говорит о том, что с экономикой в стране беда. И ситуация с коронавирусом и локдаун- это только часть глобальной проблемы неэффективной и измельчавшей экономики большой страны в середине Европы. Зависимость украинского межбанка от небольшой кучки игроков и явное дальнейшее падение экономики – не могут гарантировать особой стабильности по курсу на ближайшее время.

Ход торгов:

В целом, ситуация на межбанке была достаточно вялой для последней декады месяца. Спрос превышал предложение и доллар с утренних 28,15/28,17 гривен к 12:00 вырос до 28,175/28,195 гривен, а к обеду чуть просел до 28,165/28,185. Спекулянты пытались активно «покачать» курс, но это особого успеха не имело. Как впрочем и особого снижения не наблюдалось. После обеда котировки медленно снизились до 28,155/28,175 к 14 часам и до 28,145/28,165 к 15:00. А затем, уже на единичных сделках – окончательно замерли на отметке 28,15/28,17 уже до самого завершения сессии. НБУ на рынок не выходил. Необходимости в этом просто не было.

Главные события 25 января на валютном рынке:

Доллар с утренних 28,15/28,17 вырос к середине дня до 28,175/28,195 гривен, а затем вернулся к уровню 28,15/28,17 гривен к концу дня. Курс евро несколько снизился – с утренних 34,28/34,31 до 34,13/34,14 к завершению торгов. Нацбанк на рынок не выходил.

Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня зафиксирован на уровне 28,1661 гривен, а официальный на 26 января 2021 года установлен на отметке 28,1665 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 28,14 / 28,16

евро — 34,20 / 34,22

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