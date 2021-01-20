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Компания JCB разработала машину для быстрого ремонта ямок (видео)

Компания JCB разработала машину для быстрого ремонта ямок (видео)

В Великобритании производитель строительной техники JCB разработал машину для быстрого ремонта ям. В частности, модель под названием Pothole Pro может заменить целую команду работников, а также уменьшить необходимое для ремонта время.

Машина имеет все необходимые инструменты и может обрезать края ямы, перемолоть старый асфальт, загрузить мусор в грузовик и очистить место после ремонта.

Во время этого оператору даже не нужно выходить из кабины. Правда, все насадки для манипулятора, а они немаленькие, надо возить на отдельной машине.

Среди инструментов такого универсального ремонтника дорог есть даже устройство для удаления асфальта с системой пылеподавления. Благодаря этому ремонт не будет мешать другим участникам движения. Впрочем, трактор может передвигаться от одной ямы к другой своим ходом с максимальной скоростью 40 километров в час.

По данным JCB, машина сокращает ежедневные эксплуатационные расходы на половину. В частности, машина способна ремонтировать до 700 ямок в месяц. Однако такой трактор стоит более 145 тысяч фунтов стерлингов, но для такой техники это не является высокой ценой.

По материалам Телеканал 24
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