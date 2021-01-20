Еще одна вакцина от COVID-19 может появиться в Украине уже в феврале — Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что уже в феврале 2021 года Украина может получить новую вакцину от коронавируса. Вскоре должны подписать еще один контракт. Впрочем, от какого именно поставщика, Степанов не сказал.

Об этом министр рассказал в эфире одного из телеканалов.

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«Я не исключаю, что у нас будет вакцина еще одного производителя. Надеюсь, что на этой неделе мы заключим договор и тогда сможем об этом рассказать», — сказал Степанов.

Сейчас известно, что Украина рассчитывает на 700 тысяч доз вакцин от компании Sinovac и еще 210 тысяч Pfizer. Их будут поставлять в рамках механизма COVAX.

Кроме этого, недавно в парламенте Украины зарегистрировали законопроект, который позволит использование 5 вакцин против коронавируса. В перечень попали следующие препараты:

от Pfizer и BioNTech,

Sinovac Biotech,

Moderna,

Sinopharm,

AstraZeneca.

Напомним, Киев ведет переговоры с несколькими производителями о закупке вакцины для столицы.