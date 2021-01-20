По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (54,355 млн грн и 49,530 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (54 и 52), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,22−28,23 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 106 активных заявок по доллару на сумму 103,885 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

28,3000 – 2 222

28,3000 – 3 333

28,2100 – 20 000

28,2100 – 25 000

28,2100 – 50 000

28,2100 – 30 000

28,2000 – 10 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

28,2200 – 3 500

28,2200 – 15 000

28,2200 – 20 000

28,2200 – 20 000

28,2200 – 10 000

28,2200 – 10 000

28,2200 – 20 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 28,2384 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 28,1946 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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