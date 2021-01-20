По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (54,355 млн грн и 49,530 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (54 и 52), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,22−28,23 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 106 активных заявок по доллару на сумму 103,885 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
28,3000 – 2 222
28,3000 – 3 333
28,2100 – 20 000
28,2100 – 25 000
28,2100 – 50 000
28,2100 – 30 000
28,2000 – 10 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
28,2200 – 3 500
28,2200 – 15 000
28,2200 – 20 000
28,2200 – 20 000
28,2200 – 10 000
28,2200 – 10 000
28,2200 – 20 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 28,2384 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 28,1946 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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