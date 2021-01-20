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Более 4000 км дорог: Укравтодор отчитался о работе в 2020 году

Более 4000 км дорог: Укравтодор отчитался о работе в 2020 году

По данным Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор), в 2020 году было построено и реконструировано 4056 км дорог государственного значения.

Об этом Укравтодор сообщает в FACEBOOK.

Сколько сделано километров дорог государственного значения в 2020 году:

  • 3 357 км — основа, 2−3 слоя асфальтобетона или цементобетона (за средства государственного бюджета);
  • 161 км — основа, 2−3 слоя асфальтобетона или цементобетона (за средства Международных финансовых организаций);
  • 538 км — восстановлен верхний слой асфальтобетона (за средства государственного бюджета).

«Всего в верхних слоях построено и отремонтировано 4 056 км дорог, обновлены 158 искусственных сооружений, а также в рамках эксплуатационного содержания проведена поверхностная обработка еще на 476 км дорог», — сообщает Укравтодор.


Инфографика: Укравтодор

Сколько отремонтировано и построено километров дорог и искусственных сооружений в разрезе дорожных работ:

Автомобильные дороги:

  • строительство и реконструкция — 204,1 км;
  • капитальный ремонт — 499,3 км;
  • текущий средний ремонт — 2 815,2 км;
  • восстановлено верхних слоев — 538 км.

Искусственные сооружения:

  • строительство и реконструкция — 13 сооружений;
  • капитальный ремонт — 33 сооружения;
  • текущий средний ремонт — 54 сооружения;
  • обновлено за средства МФО — 58 сооружений.

Сколько денег потратили:

  • кассовые расходы на обновление дорог и искусственных сооружений: 82 млрд грн;
  • кассовые расходы на эксплуатационное содержание: 9,1 млрд грн.

План-факт 2020:

  • обновление и строительство дорог — 97%;
  • обновление искусственных сооружений — 100%;
  • работы в рамках эксплуатационного содержания — 100%.


Инфографика: Укравтодор

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По материалам Finance.UA
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