Более 4000 км дорог: Укравтодор отчитался о работе в 2020 году

По данным Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор), в 2020 году было построено и реконструировано 4056 км дорог государственного значения.

Об этом Укравтодор сообщает в FACEBOOK.

Сколько сделано километров дорог государственного значения в 2020 году:

3 357 км — основа, 2−3 слоя асфальтобетона или цементобетона (за средства государственного бюджета);

161 км — основа, 2−3 слоя асфальтобетона или цементобетона (за средства Международных финансовых организаций);

538 км — восстановлен верхний слой асфальтобетона (за средства государственного бюджета).

«Всего в верхних слоях построено и отремонтировано 4 056 км дорог, обновлены 158 искусственных сооружений, а также в рамках эксплуатационного содержания проведена поверхностная обработка еще на 476 км дорог», — сообщает Укравтодор.



Инфографика: Укравтодор

Сколько отремонтировано и построено километров дорог и искусственных сооружений в разрезе дорожных работ:

Автомобильные дороги:

строительство и реконструкция — 204,1 км;

капитальный ремонт — 499,3 км;

текущий средний ремонт — 2 815,2 км;

восстановлено верхних слоев — 538 км.

Искусственные сооружения:

строительство и реконструкция — 13 сооружений;

капитальный ремонт — 33 сооружения;

текущий средний ремонт — 54 сооружения;

обновлено за средства МФО — 58 сооружений.

Сколько денег потратили:

кассовые расходы на обновление дорог и искусственных сооружений: 82 млрд грн;

кассовые расходы на эксплуатационное содержание: 9,1 млрд грн.

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План-факт 2020:

обновление и строительство дорог — 97%;

обновление искусственных сооружений — 100%;

работы в рамках эксплуатационного содержания — 100%.



Инфографика: Укравтодор

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