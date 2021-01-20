Более 4000 км дорог: Укравтодор отчитался о работе в 2020 году

По данным Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор), в 2020 году было построено и реконструировано 4056 км дорог государственного значения.
Об этом Укравтодор сообщает в FACEBOOK.
Сколько сделано километров дорог государственного значения в 2020 году:
«Всего в верхних слоях построено и отремонтировано 4 056 км дорог, обновлены 158 искусственных сооружений, а также в рамках эксплуатационного содержания проведена поверхностная обработка еще на 476 км дорог», — сообщает Укравтодор.
Инфографика: Укравтодор
Сколько отремонтировано и построено километров дорог и искусственных сооружений в разрезе дорожных работ:
Автомобильные дороги:
Искусственные сооружения:
Сколько денег потратили:
План-факт 2020:
Инфографика: Укравтодор
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