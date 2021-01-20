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Рейтинг банков, купивших больше всего ОВГЗ в 2020 году

Рейтинг банков, купивших больше всего ОВГЗ в 2020 году

Министерство финансов Украины в 2020 году привлекло 382,3 млрд грн в государственный бюджет путем размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

«По итогам 2020 года Минфин привлек 382,3 млрд грн в государственный бюджет путем размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Из них 251,6 млрд грн было привлечено за счет размещения гривневых ОВГЗ. Эквивалент 130,8 млрд грн Минфин привлек, разместив ОВГЗ, номинированные в иностранной валюте на сумму 3,8 млрд дол. США и 0,8 млрд евро», — говорится в сообщении.

На первичном рынке самый большой объем ОВГЗ приобрел ПриватБанк. По результатам 2020 года, в соответствии с объемами приобретения ОВГЗ, рейтинг первичных дилеров на первичном рынке выглядит следующим образом:

  • ПриватБанк;
  • Укргазбанк;
  • Ощадбанк;
  • ОТП Банк;
  • Укрэксимбанк;
  • Ситибанк;
  • Райффайзен Банк Аваль;
  • Кредобанк;
  • ПУМБ;
  • Альфа-Банк;
  • Пивденный;
  • УкрСиббанк.

Лидером торгов ОВГЗ на вторичном рынке стал ПАО Ситибанк.

Рейтинг первичных дилеров по объемам торговли ОВГЗ на вторичном рынке в 2020 году:

  • Ситибанк;
  • ОТП Банк;
  • Укргазбанк;
  • ПУМБ;
  • Райффайзен Банк Аваль;
  • Альфа-Банк;
  • Кредобанк;
  • Ощадбанк;
  • Пивденный;
  • Укрэксимбанк;
  • ПриватБанк;
  • УкрСиббанк.

Крупнейшими инвесторами в ОВГЗ остаются украинские банки: по состоянию на конец 2020 года их доля в общей структуре собственников ОВГЗ составила 52%. Портфель ОВГЗ в собственности банков вырос на 54% – с 337 млрд грн до 519 млрд гривен. Доля НБУ в общем портфеле ОВГЗ уменьшилась с 40,7% в 2019 году до 32,5% по результатам 2020 года.

Юридические лица увеличили свою долю более чем в 2 раза. Количество облигаций в их собственности возросло с 26 млрд грн до 58 млрд грн (доля в общем портфеле составила 5,8%). В 2020 году облигации в собственности физических лиц выросли на почти 14% – с 9,7 млрд грн до 11,1 млрд гривен.

В течение 2020 года портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов уменьшился с примерно 117 млрд грн до 85 млрд грн (8,5% от общего объема ОВГЗ в обращении). Однако за первые три недели 2021 года количество ОВГЗ в собственности нерезидентов выросло почти на 6 млрд — до 90,9 млрд гривен.

По оперативным данным Министерства финансов, доля государственного долга в гривне в конце 2020 составила 38,2%.

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По материалам Finance.UA
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