Украина стала вторым крупнейшим экспортером зерновых

По результатам 2019/2020 маркетингового года по объему экспорта всех зерновых культур Украина заняла вторую позицию, пропустив вперед США.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Тарас Качка.

В частности, по данным министерства сельского хозяйства США, в 2019/2020 МГ в рейтинге крупнейших экспортеров зерновых Украина заняла 2 место по объему поставок ячменя, 4 — по кукурузе, 5 — по пшенице.

Напомним, торговый дефицит Украины снизился более чем вдвое по итогам 2020 года — с 10,22 миллиарда долларов до 4,9 миллиарда.