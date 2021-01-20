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Украина стала вторым крупнейшим экспортером зерновых

Украина стала вторым крупнейшим экспортером зерновых

По результатам 2019/2020 маркетингового года по объему экспорта всех зерновых культур Украина заняла вторую позицию, пропустив вперед США.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Тарас Качка.

В частности, по данным министерства сельского хозяйства США, в 2019/2020 МГ в рейтинге крупнейших экспортеров зерновых Украина заняла 2 место по объему поставок ячменя, 4 — по кукурузе, 5 — по пшенице.

Напомним, торговый дефицит Украины снизился более чем вдвое по итогам 2020 года — с 10,22 миллиарда долларов до 4,9 миллиарда.

По материалам Економічна Правда
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