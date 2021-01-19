Власти намерены увеличить ВВП вдвое за 10 лет

Власти намерены увеличить рост ВВП втрое за 10 лет благодаря реализации Национальной экономической стратегии-2030.

Об этом в пятницу, 22 января, заявил глава рабочей группы по наработке стратегии, советник премьер-министра Кирилл Криволап.

«Если мы реализуем все наработки рабочей группы в экономической плоскости, что не представляется полностью реалистичным в полном объеме, то мы можем увеличить ВВП за десять лет втрое. Примеры существуют, но на этом пути есть много препятствий. Наверное, удвоение ВВП является более реалистичной задачей», — сказал он.

По его словам, это даст возможность утроить рост доходов украинцев.

Согласно планам властей, матрицей экономического роста страны должны стать шаги по созданию прибыльного характера государственного инвестирования, привлекательной экосистемы для отечественных инвесторов и благоприятных условий для иностранного инвестирования.

Отметим, по оценкам Нацбанка, в прошлом году украинская экономика упала на 4,4%, но уже в этом ожидается рост на 4,2%, а в следующие два года — на 3,8% и 4% соответственно.