Стало известно, сколько украинцы заплатили за растаможку авто в 2020 году

Неизменным товаром-лидером, при импорте которого в течение 2020 года было уплачено в бюджет больше всего таможенных платежей и налогов – 13,4 млрд грн – были легковые автомобили.

Об этом сообщает Киевская таможня.

“12% уплаченных в госбюджет средств – таможенные платежи при импорте легковых автомобилей”, – говорится в сообщении.

В 2020 году Киевская таможня обеспечила поступления в бюджет более 115,2 млрд грн.

В целом же предпринимателями в 2020 году в зоне деятельности Киевской таможни Гостаможслужбы (столица, Киевская, Житомирская и Черкасская области) было уплачено в бюджет больше всего таможенных платежей и налогов при импорте таких основных товаров, как:

автомобили легковые – 13,4 млрд грн (13 410,19 млн грн);

гербициды, инсектициды – 4,2 млрд грн (4 188,39 млн грн);

телефонные аппараты – 3,6 млрд грн (3 550,24 млн грн);

лекарственные средства (лекарства) – 2,4 млрд грн (2 408,53 млн грн);

машины автоматической обработки информации – 2,3 млрд грн (2 261,6 млн грн);

мониторы и проекторы – 1,7 млрд грн (1 733,97 млн грн);

части и принадлежности моторных транспортных средств – 1,6 млрд грн (1 600,29 млн грн);

электрические водонагреватели – 1,4 млрд грн (1 419,15 млн грн);

шины, покрышки – 1,2 млрд грн (1 181,58 млн грн).

“Импортировались товары из 155 стран мира, а вот украинский экспорт попал в 188 стран. В разрезе основной номенклатуры импортных товаров наибольшая их часть приходится на страны ЕС”, – отмечают таможенники.

Справка Finance.ua:

За 2020 год сотрудники Таможни выявили 738 случаев нарушений при перемещении табака и табачных изделий. Всего изъято более 100,1 млн шт. сигарет на общую сумму более 93,2 млн грн и более 18 тонн табака на общую сумму почти 5,2 млн грн.

Министерство цифровой трансформации совместно с CDTO Гостаможни Евгением Ентисом трансформирует таможенную систему. Новые цифровые проекты делают ее более удобной, прозрачной, без коррупции и ориентированной на человека.

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