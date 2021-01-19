Стало известно, сколько украинцы заплатили за растаможку авто в 2020 году

Неизменным товаром-лидером, при импорте которого в течение 2020 года было уплачено в бюджет больше всего таможенных платежей и налогов – 13,4 млрд грн – были легковые автомобили.
Об этом сообщает Киевская таможня.
“12% уплаченных в госбюджет средств – таможенные платежи при импорте легковых автомобилей”, – говорится в сообщении.
В 2020 году Киевская таможня обеспечила поступления в бюджет более 115,2 млрд грн.
В целом же предпринимателями в 2020 году в зоне деятельности Киевской таможни Гостаможслужбы (столица, Киевская, Житомирская и Черкасская области) было уплачено в бюджет больше всего таможенных платежей и налогов при импорте таких основных товаров, как:
“Импортировались товары из 155 стран мира, а вот украинский экспорт попал в 188 стран. В разрезе основной номенклатуры импортных товаров наибольшая их часть приходится на страны ЕС”, – отмечают таможенники.
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