Юлия Барабаш: лидирующие необанки мира. Кто они?

Волна необанков уверенно захватывает все страны и континенты от ЕМЕА до Южной Америки.

Термин, возникший в 2017 году, подразумевает новый вид финансовых институций, которые предоставляют современные, быстрые и гибкие услуги прямо в смартфоне или мессенджере.

Особый рост пришелся на период антиковидного карантина, охвативший весь мир. К примеру, количество новых клиентов в Kakao Bank (Корея) увеличилось на 17,5% и продолжает расти, а итальянский стартап Illimity вышел на чистую прибыль в 2020 году.

Большинство необанков на протяжении прошлого года привлекли многомиллионные инвестиции. Так, ZA Bank (Гонконг) привлёк 193 млн дол. США, а PayTm (Индия) только от трех инвесторов получил 700 млн дол США.

Ряд инновационных преимуществ:

простые и быстрые процессы открытия счета онлайн по сравнению с традиционными банками;

международные платежи и переводы: использование своей дебетовой карты в зарубежных странах без комиссии и по текущему обменному курсу;

упрощенное отслеживание денег и агрегация счетов;

кредитные продукты по более низким ценам и процентным ставкам, чем у традиционных институций.

По моему мнению, основанному на мировых исследованиях, топ необанков по состоянию на конец 2020 выглядел так:

1. Chime (США) mobile-only банк без скрытых комиссий c дебетовой картой Visa, счетами для расходов и сбережений, текущая оценка $14,5 млрд. По внутренним данным, в течение года Chime будет готов к выходу на IPO.

2. Varo (США) по состоянию на 2020 год входит в тройку крупнейших необанков США сразу после Chime и Simple. Первый необанк получивший устав национального банка (самостоятельная лицензия).

3. Dave (США) оценили в $1 млрд — стартап вошел в элитный клуб «единорогов». Он стремится решать насущные финансовые проблемы: помогает дотянуть до следующей получки без лишних банковских комиссий, дает в долг без процентов, находит подработку, повышает кредитный рейтинг.

4. Monzo (Великобритания) – один из первых ИТ-стартапов Европы и один из немногих, который имеет полную банковскую лицензию, законодательно это доступно только в Великобритании и Австралии.

5. Revolut (Великобритания) по итогам 2020 года, #2 по уровню капитализации – 5,5 млрд долл. Один из самых громких финтех-проектов в мире.

6. N26 (Германия) клиенты держат в целом 1 млрд евро. За исключением британских необанков, самый известный проект Европы, который в 2020 продемонстрировал намерение экспансии в Южную Америку.

7. SoFi (США) называет себя «финансовой компанией нового типа» и использует нетрадиционный подход к кредитованию и управлению капиталом, например, их продукт Stock Bits позволяет потребителям покупать и продавать дробные акции 50 популярных акций всего за $1.

8. Robinhood (США) через мобильное приложение предлагает торговлю акциями, ETF, опционами, ADR и криптовалютами без комиссии. В сентябре 2020 года стартап привлек $660 млн в рамках раунда финансирования серии G, в результате чего компания была оценена в $11,7 млрд.

9. Klarna (Швеция) благодаря привлеченным 650 млн долл инвестиций стал самым дорогостоящим стартапом Европы по результатам 2020. По сути, это сервис покупок в рассрочку, с которым сотрудничают мировые бренды, такие как Adidas, HM, а всего партнерская сеть насчитывает 130 тыс.

10. Nuвank (Бразилия) клиенты которого имеют неограниченное количество бесплатных переводов в другие банки и могут создавать депозиты в ценных бумагах, которые можно выкупить или использовать в любой момент. А в июне 2020 Nubank объявил об альянсе с WhatsApp — внедрение платежей внутри приложения.

По оценкам экспертов, необанки достигнут 60 миллионов клиентов в Северной Америке и Европе к концу января 2021 года и превысят 145 миллионов к 2024 году.

Можно смело говорить о дальнейшей имплементации финтех-решений в экосистемы традиционных банков для удержания клиентов и модернизации существующих платформ. А вот кейсы Varo и Nubank наглядно демонстрируют нам амбиции неоигроков финансового рынка – занять свое место под солнцем, не на правах стартапа или с приставкой «нео», а все же полноценно.

Юлия Барабаш, управляющий партнер SBSB Fintech Lawyers