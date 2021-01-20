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Volkswagen раскрыл первые подробности о новом флагманском электромобиле

Volkswagen раскрыл первые подробности о новом флагманском электромобиле

Компания Volkswagen собирается запустить в производство новый электромобиль, который должен стать флагманом линейки.

Об этом сообщает Electrive.

Отмечается, что эта модель будет иметь название Trinity. Проект будущей модели описывают как «концепцию высокоэффективного автомобиля с культовым дизайном» и говорят, что она должна стать чем-то совершенно новым для Volkswagen.

Генеральный директор Volkswagen Ральф Брандштеттер сообщил, что этот автомобиль стоит на трех «китах»: новая архитектура, уровень 2+ (готовность к 4 уровню) автономное вождение и нейронная сеть, радикально новый подход к производству.

Вероятно, Trinity является частью проекта Artemis, запущенного генеральным директором Audi Маркусом Дуйсманом весной прошлого года. Как и Audi, Volkswagen планирует разработать высокоэффективный электромобиль, используя для этого специфическую платформу.

Новый электрокар покажут до конца 2021 года, скорее всего в статусе концепта. Как он будет выглядеть — пока загадка. Между тем, в планах группы Volkswagen значится развитие линейки электрифицированных моделей, чтобы к 2029 году иметь 75 таких моделей.

По материалам ТСН
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