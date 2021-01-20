Volkswagen раскрыл первые подробности о новом флагманском электромобиле

Компания Volkswagen собирается запустить в производство новый электромобиль, который должен стать флагманом линейки.
Об этом сообщает Electrive.
Отмечается, что эта модель будет иметь название Trinity. Проект будущей модели описывают как «концепцию высокоэффективного автомобиля с культовым дизайном» и говорят, что она должна стать чем-то совершенно новым для Volkswagen.
Генеральный директор Volkswagen Ральф Брандштеттер сообщил, что этот автомобиль стоит на трех «китах»: новая архитектура, уровень 2+ (готовность к 4 уровню) автономное вождение и нейронная сеть, радикально новый подход к производству.
½— Greg Kable (@GregKable) January 20, 2021
Volkswagen</a> CEO, Ralf Brandstätter, has lifted the lid on a new electric-powered model from the German car maker that goes under the name Project Trinity. It is described as a «highly efficient flat seat concept with an iconic design». <a href="https://twitter.com/VWGroup?ref_src=twsrc%5Etfw">VWGroup
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Вероятно, Trinity является частью проекта Artemis, запущенного генеральным директором Audi Маркусом Дуйсманом весной прошлого года. Как и Audi, Volkswagen планирует разработать высокоэффективный электромобиль, используя для этого специфическую платформу.
Новый электрокар покажут до конца 2021 года, скорее всего в статусе концепта. Как он будет выглядеть — пока загадка. Между тем, в планах группы Volkswagen значится развитие линейки электрифицированных моделей, чтобы к 2029 году иметь 75 таких моделей.
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