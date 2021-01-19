Правительство компенсирует населению 1,4 миллиарда из-за подорожания электроэнергии: кому выплатят компенсации

Минсоцполитики подготовило проект постановления о компенсациях потребителям, установившим электроотопление. Из-за подорожания электроэнергии из специального фонда Госбюджета выделят 1,4 миллиарда гривен.
Проект постановления размещен на сайте Федерации профсоюзов для обсуждения.
Согласно проекту, деньги выделят из специального фонда госбюджета Минсоцполитики. Компенсации предоставят в связи с отменой отдельных сниженных тарифов некоторым категориям потребителей, кроме тех, которые получают жилищную субсидию.
Кому выплатят компенсации:
Компенсацию будут предоставлять путем направления бюджетных средств поставщикам универсальных услуг с последующим их зачислением в качестве оплаты за потребленное в первом квартале 2021 года электричество, на лицевые счета потребителей.
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