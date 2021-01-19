0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

Правительство компенсирует населению 1,4 миллиарда из-за подорожания электроэнергии: кому выплатят компенсации

Правительство компенсирует населению 1,4 миллиарда из-за подорожания электроэнергии: кому выплатят компенсации

Минсоцполитики подготовило проект постановления о компенсациях потребителям, установившим электроотопление. Из-за подорожания электроэнергии из специального фонда Госбюджета выделят 1,4 миллиарда гривен.

Проект постановления размещен на сайте Федерации профсоюзов для обсуждения.

Согласно проекту, деньги выделят из специального фонда госбюджета Минсоцполитики. Компенсации предоставят в связи с отменой отдельных сниженных тарифов некоторым категориям потребителей, кроме тех, которые получают жилищную субсидию.

Кому выплатят компенсации:

  • населению, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), и по состоянию на 31 декабря 2020 года имело право на сниженную цену;
  • населению, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности), и по состоянию на 31 декабря 2020 года имело право на сниженную цену;
  • многодетным, приемным семьям и детским домам семейного типа.

Компенсацию будут предоставлять путем направления бюджетных средств поставщикам универсальных услуг с последующим их зачислением в качестве оплаты за потребленное в первом квартале 2021 года электричество, на лицевые счета потребителей.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров постановлением № 1325 от 28 декабря 2020 года ввел единый фиксированный тариф для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч (с НДС) на период с 1 января до 31 марта и тем самым отменил льготный тариф для населения в размере 0,9 грн/кВт-ч за первые 100 кВт-ч месячного потребления, а также другие льготные тарифы.

Восемь способов сэкономить на коммуналке этой зимой

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.