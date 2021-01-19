Правительство компенсирует населению 1,4 миллиарда из-за подорожания электроэнергии: кому выплатят компенсации

Минсоцполитики подготовило проект постановления о компенсациях потребителям, установившим электроотопление. Из-за подорожания электроэнергии из специального фонда Госбюджета выделят 1,4 миллиарда гривен.

Проект постановления размещен на сайте Федерации профсоюзов для обсуждения.

Согласно проекту, деньги выделят из специального фонда госбюджета Минсоцполитики. Компенсации предоставят в связи с отменой отдельных сниженных тарифов некоторым категориям потребителей, кроме тех, которые получают жилищную субсидию.

Кому выплатят компенсации:

населению, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), и по состоянию на 31 декабря 2020 года имело право на сниженную цену;

населению, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности), и по состоянию на 31 декабря 2020 года имело право на сниженную цену;

многодетным, приемным семьям и детским домам семейного типа.

Компенсацию будут предоставлять путем направления бюджетных средств поставщикам универсальных услуг с последующим их зачислением в качестве оплаты за потребленное в первом квартале 2021 года электричество, на лицевые счета потребителей.

Справка Finance.ua: