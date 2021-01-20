Мировые инвестиции в недвижимость могут вырасти на 50% в 2021 году – Colliers

В 2021 году глобальные инвестиции в недвижимость могут вырасти до 50%. К такому выводу пришла консалтинговая компания Colliers International, передает Financial Express.

В своем отчете Global Investor Outlook компания отмечает, что инвесторы в целом оптимистичны относительно восстановления рынка в этом году. Прогноз основан на росте инвестиционной активности во втором полугодии 2020 года, который основывается на восстановлении доверия к рынку недвижимости в результате разработки вакцин и продолжающегося государственного стимулирования.

Учитывая то, что пандемия давила на активность в течение большей части прошлого года, многие инвесторы сидят на рекордных объемах денежных средств и ожидают появления значительных возможностей в коммерческой недвижимости, особенно в связи с продолжающимся стимулированием, которое, вероятно, сделает доходность акций и облигаций сравнительно менее привлекательной. В разных регионах явное большинство инвесторов планируют расширять свои портфели недвижимости в 2021 году, во многих случаях двузначными числами

«Учитывая огромный объем вовлеченного во всем мире капитала и потребность в реальных активах, инвесторы стремятся использовать его и воспользоваться возможностями в течение года», – сказал Тони Хорел, глава отдела рынков капитала Colliers International.

«Мы ожидаем увидеть восходящее движение кривой риска в этом году, поскольку инвесторы исследуют все типы активов, от домов престарелых до проектов общественной инфраструктуры», – добавил он.

В опросе приняли участие почти 300 респондентов, включая крупных институциональных инвесторов, котирующиеся на бирже компании, фонды национального благосостояния, частные фонды и семейные компании. По результатам, 98% инвесторов во всех регионах планируют расширить свой портфель активов, а более 60% планируют увеличить свой портфель более чем на 10%, из них 23% хотят расширить свои портфели на 20% или больше. Кроме того, 67% респондентов в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) и 88% в США планируют свои следующие инвестиции в первом квартале 2021 года.

Дополнительные ключевые выводы из отчета Colliers Global Capital Markets 2021 Investor Outlook включают: