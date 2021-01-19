Зеленский анонсировал реформу сферы соцуслуг

Президент Владимир Зеленский предлагает провести реформу в сфере предоставления услуг по уходу за престарелыми и людьми с инвалидностью.
Свои предложения он изложил во время визита в Харьков, где накануне в нелегальном пансионате погибли в пожаре 15 человек.
«Будут законодательные инициативы, должна быть реформа. Люди смогут получать нормальные качественные услуги. Я думаю, что как частные услуги должны быть, так и коммунальные услуги — мы должны открыть, как бы там это ни звучало, но такую социальную помощь, такой рынок справедливых социальных услуг должен быть открыт в Украине. Сегодня этого нет», — сказал он.
Необходимость этой реформы он объяснил не только трагедией в Харькове, а незаконным функционированием домов престарелых по всей Украине.
«Это нужно сделать на законодательном уровне, потому что если мы просто решим харьковский кейс — мы же не знаем даже, сколько таких объектов в государстве. Никто этого не знает», — сказал президент.
Зеленский отметил, что украинцы «в принципе, знают о таких платных хосписах». «То, что мне некоторые наши коллеги из правоохранительных органов сказали, что никто не знает об этом — я не думаю, что это правда: в Интернете можно зарегистрироваться … стоит это в месяц от 5 тыс. до 15 тыс. Такие хосписы очень просто оформлять, очень быстро, а хосписы такие — они не платят никаких налогов и поэтому они никак не оформлены, кроме Интернета», — сказал он.
Поэтому, по словам президента, должна быть проведена в этой сфере «глобальная реформа» и для ее наработки будет создана рабочая группа. «Сейчас на этом, к сожалению, трагическом кейсе нужно сделать все. Во-первых, дать полномочия городу, чтобы можно было предоставлять людям такие услуги», — резюмировал Зеленский.
Президент отметил, что такие услуги могут предоставлять как частные, так и государственные учреждения. «Люди могут получать нормальные качественные услуги. Такой рынок справедливых социальных услуг должен быть открыт в Украине. Сегодня этого нет», — отметил Зеленский.
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