Какое имущество необходимо указывать в декларации

Согласно части 2 статьи 67 Конституции Украины, подача ежегодной декларации о доходах – конституционная обязанность граждан. При этом всех граждан, составляющих декларацию, можно условно разделить на две категории:

Те, кто обязан подавать ежегодную декларацию в соответствии с Налоговым кодексом Украины; те, кто вправе это сделать добровольно (но не обязан).

В декларации о доходах должны быть отражены все полученные вами за отчетный год доходы, а именно:

Зарплата, другие начисленные выплаты и вознаграждения по трудовому договору или контракту.

Доход от продажи движимого (автомобилей, мотоциклов, велосипедов) и недвижимого имущества (квартир, жилых домов, земельных участков и так далее).

Доход от передачи имущества в лизинг, аренду (субаренду, жилой наем (поднаем).

Инвестиционная прибыль.

Подарки.

Наследство.

Доходы, полученные за пределами Украины.

Доход от проведения предпринимательской и независимой профессиональной деятельности.

Аннулированный долг по ипотечному кредиту.

Имущество, что необходимо указывать в декларации. В отдельном разделе декларации о доходах сообщаются сведения об имеющемся движимом и недвижимом имуществе (включая то, которое передано в аренду). В перечень входят:

земельные участки;

жилые дома;

квартиры;

садовые (дачные) дома;

гаражи;

водоемы;

легковые автомобили;

грузовые автомобили (включая специальные);

водные транспортные средства – катера, лодки, скутеры и т. п.;

воздушные средства (самолеты);

мотоциклы и мопеды;

другое движимое и недвижимое имущество.

Также обязательно указывается год покупки, а для движимого имущества – еще и год выпуска.

Кроме того, в декларации должны быть отображены сведения об имеющихся у декларанта банковских вкладах и ценных бумагах.