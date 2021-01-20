Какое имущество необходимо указывать в декларации

Согласно части 2 статьи 67 Конституции Украины, подача ежегодной декларации о доходах – конституционная обязанность граждан. При этом всех граждан, составляющих декларацию, можно условно разделить на две категории:
Те, кто обязан подавать ежегодную декларацию в соответствии с Налоговым кодексом Украины; те, кто вправе это сделать добровольно (но не обязан).
В декларации о доходах должны быть отражены все полученные вами за отчетный год доходы, а именно:
Имущество, что необходимо указывать в декларации. В отдельном разделе декларации о доходах сообщаются сведения об имеющемся движимом и недвижимом имуществе (включая то, которое передано в аренду). В перечень входят:
Также обязательно указывается год покупки, а для движимого имущества – еще и год выпуска.
Кроме того, в декларации должны быть отображены сведения об имеющихся у декларанта банковских вкладах и ценных бумагах.
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