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Какое имущество необходимо указывать в декларации

Какое имущество необходимо указывать в декларации

Согласно части 2 статьи 67 Конституции Украины, подача ежегодной декларации о доходах – конституционная обязанность граждан. При этом всех граждан, составляющих декларацию, можно условно разделить на две категории:

Те, кто обязан подавать ежегодную декларацию в соответствии с Налоговым кодексом Украины; те, кто вправе это сделать добровольно (но не обязан).

В декларации о доходах должны быть отражены все полученные вами за отчетный год доходы, а именно:

  • Зарплата, другие начисленные выплаты и вознаграждения по трудовому договору или контракту.
  • Доход от продажи движимого (автомобилей, мотоциклов, велосипедов) и недвижимого имущества (квартир, жилых домов, земельных участков и так далее).
  • Доход от передачи имущества в лизинг, аренду (субаренду, жилой наем (поднаем).
  • Инвестиционная прибыль.
  • Подарки.
  • Наследство.
  • Доходы, полученные за пределами Украины.
  • Доход от проведения предпринимательской и независимой профессиональной деятельности.
  • Аннулированный долг по ипотечному кредиту.

Имущество, что необходимо указывать в декларации. В отдельном разделе декларации о доходах сообщаются сведения об имеющемся движимом и недвижимом имуществе (включая то, которое передано в аренду). В перечень входят:

  • земельные участки;
  • жилые дома;
  • квартиры;
  • садовые (дачные) дома;
  • гаражи;
  • водоемы;
  • легковые автомобили;
  • грузовые автомобили (включая специальные);
  • водные транспортные средства – катера, лодки, скутеры и т. п.;
  • воздушные средства (самолеты);
  • мотоциклы и мопеды;
  • другое движимое и недвижимое имущество.

Также обязательно указывается год покупки, а для движимого имущества – еще и год выпуска.

Кроме того, в декларации должны быть отображены сведения об имеющихся у декларанта банковских вкладах и ценных бумагах.

Декларация о доходах: что нужно знать налогоплательщику 🧾

По материалам Finance.UA
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