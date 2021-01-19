Как изменятся условия кредитования в 2021 году (опрос НБУ)

В V квартале 2020 года спрос на кредиты увеличился со стороны как бизнеса, так и населения.
Об этом свидетельствуют результаты «Опроса об условиях банковского кредитования» за IV квартал 2020 года, проведенного Национальным банком Украины.
«Снижение ставок стало основным двигателем кредитной активности. Также банки отметили смягчение стандартов кредитования домохозяйств, преимущественно снизили оценки рисков и выразили уверенность в улучшении ключевых показателей кредитования в 2021 году», — говорится в сообщении Нацбанка.
Ожидания на 2021 год:
График: НБУ
Условия кредитования:
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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