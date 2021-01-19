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Как изменятся условия кредитования в 2021 году (опрос НБУ)

Как изменятся условия кредитования в 2021 году (опрос НБУ)

В V квартале 2020 года спрос на кредиты увеличился со стороны как бизнеса, так и населения.

Об этом свидетельствуют результаты «Опроса об условиях банковского кредитования» за IV квартал 2020 года, проведенного Национальным банком Украины.

«Снижение ставок стало основным двигателем кредитной активности. Также банки отметили смягчение стандартов кредитования домохозяйств, преимущественно снизили оценки рисков и выразили уверенность в улучшении ключевых показателей кредитования в 2021 году», — говорится в сообщении Нацбанка.

Ожидания на 2021 год:

  • опрос IV квартала подтвердил уверенность банков в улучшении ключевых показателей кредитования в 2021 году;
  • 83% опрошенных прогнозируют увеличение объемов кредитов населению и 74% – корпорациям в следующие 12 месяцев;
  • крупные банки ожидают, что качество кредитного портфеля домохозяйств незначительно снизится. Качество корпоративных кредитов, по мнению банков, останется неизменным;
  • респонденты планируют активно наращивать розничное фондирование: около 74% опрошенных ожидают увеличения объемов депозитов домохозяйств и 60% – средств предприятий.


График: НБУ

Условия кредитования:

  • в IV квартал 2020 года банки впервые с начала кризиса заявили о несущественном смягчении кредитных стандартов для бизнеса. Послабление требований касалось преимущественно краткосрочных и гривневых кредитов;
  • банки смягчали кредитные стандарты для корпораций из-за высокой ликвидности и конкуренции с другими банками. С другой стороны, их сдерживали негативные ожидания развития отрасли или предприятия;
  • банки сдержанно ожидают дальнейшего смягчения стандартов кредитования бизнеса в следующие три месяца;
  • половина банков заметила смягчение ценовых условий по одобренным заявкам — процентные ставки снижались. Тогда как ряд крупных
    банков отмечает рост непроцентных платежей два квартала подряд.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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По материалам Finance.UA
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