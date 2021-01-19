Степанов рассказал, что дал локдаун

Усиленный карантин в январе, который заканчивается в воскресенье, себя оправдал — заболеваемость и количество госпитализированных снизились.

О результатах ограничений в пятницу, 22 января, в эфире канала Украина 24 рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

«Мы уже имеем предварительно результаты, на которые надеялись. Уже есть стабилизация уровня заболеваемости. Уменьшение уровня заболеваемости мы уже увидели. Более того, мы есть уменьшение количества госпитализированных людей. Сегодня утром у нас 18 862 человека находятся в больницах. Наибольшее количество людей, находящихся в больницах, — это 38% занятых коек — Николаевская область. В целом по Украине — 28% занятых коек», — говорит Степанов.

Он напомнил, что со следующей недели Украина вернется к адаптивному карантину, новых локдаунов пока не планируют.

Читайте также: Украина вернется к адаптивному карантину: правила и ограничения

Также Степанов считает, что пандемия может значительно ослабнуть к концу года.

«Понятно, что хотелось бы раньше. Но тот комплекс мероприятий, в том числе что касается вакцинации, я очень надеюсь, что в этом году мы уже увидим серьезные послабления. У меня есть большое желание. Чтобы в лето мы уже вошли с определенными ограничениями, возможно, с масками, но чтобы все остальное вернулось к нормальной жизни», — отметил Степанов.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫