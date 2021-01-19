Степанов рассказал, что дал локдаун

Усиленный карантин в январе, который заканчивается в воскресенье, себя оправдал — заболеваемость и количество госпитализированных снизились.
О результатах ограничений в пятницу, 22 января, в эфире канала Украина 24 рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.
«Мы уже имеем предварительно результаты, на которые надеялись. Уже есть стабилизация уровня заболеваемости. Уменьшение уровня заболеваемости мы уже увидели. Более того, мы есть уменьшение количества госпитализированных людей. Сегодня утром у нас 18 862 человека находятся в больницах. Наибольшее количество людей, находящихся в больницах, — это 38% занятых коек — Николаевская область. В целом по Украине — 28% занятых коек», — говорит Степанов.
Он напомнил, что со следующей недели Украина вернется к адаптивному карантину, новых локдаунов пока не планируют.
Читайте также: Украина вернется к адаптивному карантину: правила и ограничения
Также Степанов считает, что пандемия может значительно ослабнуть к концу года.
«Понятно, что хотелось бы раньше. Но тот комплекс мероприятий, в том числе что касается вакцинации, я очень надеюсь, что в этом году мы уже увидим серьезные послабления. У меня есть большое желание. Чтобы в лето мы уже вошли с определенными ограничениями, возможно, с масками, но чтобы все остальное вернулось к нормальной жизни», — отметил Степанов.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Комитет ВР одобрил законопроект «Об обращении гражданской огнестрельного оружия и боеприпасов к нему»Вчера, 11:36 - 4442 28
Биткойн упал на 10% на фоне опасений нового пузыря на рынкеВчера, 15:26 - 1663 13
Нужно ли облагать налогом переводы от заробитчан — ответ ГНСВчера, 16:15 - 2904 12
Украина ведет переговоры о поставках вакцин от COVID из СШАВчера, 12:54 - 256 7
В сети показали фото необычного купе "Таврия" (фото)9 ч. назад - 3334 3
Саудовская Аравия прекращает вакцинацию препаратом PfizerВчера, 22:41 - 6245 2
В сети показали фото необычного купе "Таврия" (фото)9 ч. назад - 3334 3
Нужно ли облагать налогом переводы от заробитчан — ответ ГНСВчера, 16:15 - 2904 12
Украина вернется к адаптивному карантину: правила и ограниченияВчера, 13:00 - 2866 3
Украинцы смогут взять жилье в ипотеку под фиксированную ставку 7% — ПарцхаладзеВчера, 21:30 - 2304
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и БританиюВчера, 11:04 - 261
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причинаПозавчера, 12:35 - 953 5
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)19.01.2021, 15:16 - 1266 3
В США впервые разрешили запускать дрон без человека поблизости (фото)18.01.2021, 10:22 - 656
620 км/ч: Китай представил прототип поезда на магнитной подушке14.01.2021, 12:10 - 1329