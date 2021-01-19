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"Нафтогаз" предложил скидку на газ для населения: названы условия

"Нафтогаз" предложил скидку на газ для населения: названы условия

С 1 февраля по 31 марта 2021 года предельная цена газа для населения составит 6,99 грн за куб. м согласно распоряжению правительства. По оценке НАК «Нафтогаз Украины», это сэкономит бытовым потребителям от 4 до 5 млрд грн на счетах за газ.

Об этом говорится в сообщении компании.

Группа Нафтогаз в лице оптового поставщика газа ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг» готова обеспечить необходимый ресурс для газосбытовых компаний для нужд населения по двум вариантам оплаты.

  • Первый вариант предусматривает поставки газа со скидкой к рыночной цене, при условии, если газсбыт-контрагент обеспечит верификацию клиентской базы.

Газсбыт должен доказать наличие среди своих клиентов бытовых потребителей, а по итогам каждого месяца — проинформировать Нафтогаз, какие объемы направлены непосредственно на нужды населения. Объемы фактического потребления газа населением будут проверяться.

Все данные о потребителях будут собраны, согласно требованиям действующего законодательства, и позволят создать единую государственную базу данных. В будущем эта база данных позволит государству выделять категории уязвимых потребителей и предоставлять целевую денежную помощь, а не вводить дополнительное регулирование рынка.

  • Если газсбыт не желает подтверждать поставки населению, Нафтогаз Трейдинг предлагает второй вариант – покупать газ по рыночной цене и с банковской гарантией оплаты или по предоплате.

По данным профильных источников, средняя цена газа в январе колеблется от 6830,9 до 7416,7 грн за 1000 куб. м (без НДС).

Также Нафтогаз планирует применять счета с договорным списанием в качестве гарантии целевого использования средств.

Если поставщик газа откажется поставлять газ бытовым клиентам по регулируемой цене, сработает страховой механизм рынка — поставщик «последней надежды» (ППН), коим является Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины». В соответствии с требованиями законодательства, потребитель может быть клиентом ППН до 60 дней. В течение этого периода потребитель должен найти нового поставщика газа.

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«Мы готовы поддержать граждан Украины в сложный для экономики период, связанный с карантинными ограничениями. Нафтогаз готов предоставить ресурс всем газосбытовым организациям на прозрачных и понятных условиях, а также в качестве поставщика последней надежды „подхватить“ потребителей, которых подвел их поставщик. Но за время карантина нам нужно сделать правильные выводы из этого кризиса и научиться работать в рынке. Украинцы уже знают, что могут получить стабильную цену по годовому контракту. Например, более 30 тыс. наших абонентов избрали именно такой тарифный план и платят за газ 4,73 грн, 5,24 грн или 6,45 грн за куб. м в зависимости от условий договора», — говорится в сообщении.

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По материалам Finance.UA
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