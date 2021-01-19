"Нафтогаз" предложил скидку на газ для населения: названы условия

С 1 февраля по 31 марта 2021 года предельная цена газа для населения составит 6,99 грн за куб. м согласно распоряжению правительства. По оценке НАК «Нафтогаз Украины», это сэкономит бытовым потребителям от 4 до 5 млрд грн на счетах за газ.
Об этом говорится в сообщении компании.
Группа Нафтогаз в лице оптового поставщика газа ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг» готова обеспечить необходимый ресурс для газосбытовых компаний для нужд населения по двум вариантам оплаты.
Газсбыт должен доказать наличие среди своих клиентов бытовых потребителей, а по итогам каждого месяца — проинформировать Нафтогаз, какие объемы направлены непосредственно на нужды населения. Объемы фактического потребления газа населением будут проверяться.
Все данные о потребителях будут собраны, согласно требованиям действующего законодательства, и позволят создать единую государственную базу данных. В будущем эта база данных позволит государству выделять категории уязвимых потребителей и предоставлять целевую денежную помощь, а не вводить дополнительное регулирование рынка.
По данным профильных источников, средняя цена газа в январе колеблется от 6830,9 до 7416,7 грн за 1000 куб. м (без НДС).
Также Нафтогаз планирует применять счета с договорным списанием в качестве гарантии целевого использования средств.
Если поставщик газа откажется поставлять газ бытовым клиентам по регулируемой цене, сработает страховой механизм рынка — поставщик «последней надежды» (ППН), коим является Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины». В соответствии с требованиями законодательства, потребитель может быть клиентом ППН до 60 дней. В течение этого периода потребитель должен найти нового поставщика газа.
«Мы готовы поддержать граждан Украины в сложный для экономики период, связанный с карантинными ограничениями. Нафтогаз готов предоставить ресурс всем газосбытовым организациям на прозрачных и понятных условиях, а также в качестве поставщика последней надежды „подхватить“ потребителей, которых подвел их поставщик. Но за время карантина нам нужно сделать правильные выводы из этого кризиса и научиться работать в рынке. Украинцы уже знают, что могут получить стабильную цену по годовому контракту. Например, более 30 тыс. наших абонентов избрали именно такой тарифный план и платят за газ 4,73 грн, 5,24 грн или 6,45 грн за куб. м в зависимости от условий договора», — говорится в сообщении.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Комитет ВР одобрил законопроект «Об обращении гражданской огнестрельного оружия и боеприпасов к нему»Вчера, 11:36 - 4645 32
Биткойн упал на 10% на фоне опасений нового пузыря на рынкеВчера, 15:26 - 1800 13
Нужно ли облагать налогом переводы от заробитчан — ответ ГНСВчера, 16:15 - 3056 12
Саудовская Аравия прекращает вакцинацию препаратом PfizerВчера, 22:41 - 9073 7
Украина ведет переговоры о поставках вакцин от COVID из СШАВчера, 12:54 - 312 7
Саудовская Аравия прекращает вакцинацию препаратом PfizerВчера, 22:41 - 9073 7
В сети показали фото необычного купе "Таврия" (фото)10 ч. назад - 4237 3
Нужно ли облагать налогом переводы от заробитчан — ответ ГНСВчера, 16:15 - 3056 12
Cколько времени необходимо, чтобы накопить на собственное жилье (опрос)4 ч. назад - 2688
Украинцы смогут взять жилье в ипотеку под фиксированную ставку 7% — ПарцхаладзеВчера, 21:30 - 2669
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и БританиюВчера, 11:04 - 281
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причинаПозавчера, 12:35 - 970 5
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)19.01.2021, 15:16 - 1292 5
В США впервые разрешили запускать дрон без человека поблизости (фото)18.01.2021, 10:22 - 659
620 км/ч: Китай представил прототип поезда на магнитной подушке14.01.2021, 12:10 - 1345