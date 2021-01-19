Какие отрасли завершили 2020 год «в плюсе» — исследование

Сферы торговли, строительства и телекоммуникаций получили прибыль в 2020 году и удержали валовой внутренний продукт Украины от большего падения.
Об этом говорится в пресс-релизе Украинской торговой гильдии.
«Внутренняя торговля существенно удержала отечественную экономику от стремительного падения в течение кризисного 2020 года. ВВП Украины упал бы за текущий год не на 4−5%, как сейчас прогнозируют экономисты, а значительно ниже», — заявил руководитель департамента стратегического консалтинга UTG Константин Олейник.
По итогам января-сентября эта отрасль единолично, вопреки кризису в экономике, сформировала на 22 млрд грн больше валового продукта, чем за аналогичный предыдущий период (в сопоставимых ценах, по данным Госстата).
Торговый оборот в некоторых розничных сетях, рассказывают топ-менеджеры, вырос за этот год на 15−20%.
Стоимость товаров и услуг, произведенных в отраслях строительства, телекоммуникаций и секторе управления и обороны, выросла за три квартала 2020 года на 14 млрд грн по сравнению с январем-сентябрем 2019 года.
Отметим, что ВВП Украины за три квартала 2020 года снизился на 107 млрд грн против соответствующего показателя прошлого года в сопоставимых ценах.
Олейник сообщил, что среди тех отраслей, которые притормозили в кризис, во втором полугодии начала выделяться еще одна группа потенциальных лидеров.
«В последнее время неплохую квартальную динамику демонстрируют недвижимость, электроэнергетика и добывающая промышленность. Первая, по итогам июля-сентября, выросла на 4%, а две другие уже практически вышли на прошлогодние показатели», — заявил эксперт.
Наибольший вклад по размерам в производство национального продукта сформировали аграрии с переработчиками — более 23% ВВП страны.
По структуре занятости населения по видам экономической деятельности в топ-5 отраслей входят:
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