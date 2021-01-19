Таможенники назвали самые резонансные нарушения при перемещении сигарет и алкоголя через границу

За 2020 год работники Таможни выявили 738 случаев нарушений при перемещении табака и табачных изделий. В целом изъято более 100,1 млн шт. сигарет на общую сумму свыше 93,2 млн грн и более 18 тонн табака на общую сумму почти 5,2 млн грн.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Самыми резонансными случаями стали обнаружение Одесской таможней 747 тыс. пачек сигарет в контейнере с тканью в Одесском порту и 592 тыс. пачек сигарет среди чая в Черноморском порту.

Также в 2020 году выявлены 163 случая нарушений таможенных правил при перемещении спирта и алкогольных напитков.

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В целом изъято более 134 тыс. л спирта и алкогольных изделий на общую сумму почти 7,7 млн грн. (126,8 тыс. л спирта на сумму 5,5 млн. грн и 7,3 тыс. л алкогольных напитков на сумму более 2,2 млн. грн).

Среди крупнейших нарушений – выявление Одесской таможней факта предоставления недостоверной информации о перемещении 126 тыс. литров коньячного спирта из Кипра и выявление Галицкой таможней незадекларированных 480 литров виски.



Инфографика: ГТС

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