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Саудовская Аравия прекращает вакцинацию препаратом Pfizer

Саудовская Аравия прекращает вакцинацию препаратом Pfizer

Саудовская Аравия останавливает вакцинацию от коронавируса препаратом компании Pfizer из-за срывов сроков поставки.

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«График введения вакцины от коронавируса для тех, кто получил первую дозу, меняется из-за опоздания поставок вакцины в королевство и во все страны мира, экспортирующие вакцину… Дата приема второй дозы откладывается, получившим первую дозу будет отправлено текстовое сообщение с новыми датами вакцинации», — сказано в сообщении.

Задержка поставок связана с приостановкой работы завода Pfizer в Бельгии.

Массовая вакцинация в Саудовской Аравии началась 17 декабря. Через специальное приложение на иммунизацию записались уже более двух миллионов человек.

Как сообщалось ранее, в Израиле сомневаются в заявленной эффективности вакцины от коронавируса от Pfizer и BioNTech. Есть опасения, что препарат может не защитить от новых штаммов вируса.

Кроме того, в ВОЗ заявили, что в мире еще не было зафиксировано ни одного летального исхода от вакцинации против коронавируса. Однако был зафиксирован побочный эффект — анафилактический шок.

По материалам Сегодня
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