Саудовская Аравия прекращает вакцинацию препаратом Pfizer

Саудовская Аравия останавливает вакцинацию от коронавируса препаратом компании Pfizer из-за срывов сроков поставки.
Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
«График введения вакцины от коронавируса для тех, кто получил первую дозу, меняется из-за опоздания поставок вакцины в королевство и во все страны мира, экспортирующие вакцину… Дата приема второй дозы откладывается, получившим первую дозу будет отправлено текстовое сообщение с новыми датами вакцинации», — сказано в сообщении.
Задержка поставок связана с приостановкой работы завода Pfizer в Бельгии.
Массовая вакцинация в Саудовской Аравии началась 17 декабря. Через специальное приложение на иммунизацию записались уже более двух миллионов человек.
Как сообщалось ранее, в Израиле сомневаются в заявленной эффективности вакцины от коронавируса от Pfizer и BioNTech. Есть опасения, что препарат может не защитить от новых штаммов вируса.
Кроме того, в ВОЗ заявили, что в мире еще не было зафиксировано ни одного летального исхода от вакцинации против коронавируса. Однако был зафиксирован побочный эффект — анафилактический шок.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам хотят выдать "короткостволы"11 ч. назад - 3214 32
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причинаВчера, 12:35 - 806 14
Биткойн упал на 10% на фоне опасений нового пузыря на рынке7 ч. назад - 999 10
Саудовская Аравия по итогам 2020 года поставила в Китай больше нефти, чем Россия13 ч. назад - 1977 5
Нужно ли облагать налогом переводы от заробитчан — ответ ГНС6 ч. назад - 1570 4
Украинцам хотят выдать "короткостволы"11 ч. назад - 3214 32
Украина вернется к адаптивному карантину: правила и ограничения9 ч. назад - 2103 2
Саудовская Аравия по итогам 2020 года поставила в Китай больше нефти, чем Россия13 ч. назад - 1977 5
Ощадбанк получил более 1000 заявок на подключение к «Нафтогазу»12 ч. назад - 1927
НБУ объявил решение по учетной ставке8 ч. назад - 1811 1
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию11 ч. назад - 180
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причинаВчера, 12:35 - 807 15
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)Позавчера, 15:16 - 1140 2
В США впервые разрешили запускать дрон без человека поблизости (фото)18.01.2021, 10:22 - 625
620 км/ч: Китай представил прототип поезда на магнитной подушке14.01.2021, 12:10 - 1282