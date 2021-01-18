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Государство накопило почти 5 млрд долгов по судебным решениям

Государство накопило почти 5 млрд долгов по судебным решениям

По состоянию на 19 января текущего года Государственной казначейской службе на выполнение судебных решений, гарантированных государством, требуется почти 4,96 млрд грн. Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.

«Государство задолжало по гарантированным судебным решениям почти 5 млрд грн и выполнять их не собирается, задолженность только увеличивается», — отметили участники группы «Судьи и адвокаты Украины».

Стоит отметить, что в госбюджете на прошлый год на выполнение судебных решений в Украине было предусмотрено 600 млн грн. В частности, за декабрь 2020 года было выполнено таких решений на сумму 153,85 млн грн.

Примечательно, что в соответствии с изменениями госбюджета на прошлый год 13 марта государство Украина разрешило себе не платить по проигранным судебным тяжбам до конца 2020-го.

При этом Госказначейство продолжало прием документов на выплату, однако самих выплат не проводило, а только формировало очередь из таких заявителей.

Как известно, исполнение решений о взыскании средств из государственного и местного бюджетов осуществляется исключительно органами Государственной казначейской службы Украины.

По материалам УБР
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