Штрафовать за парковку предлагают по-новому

Украинских водителей предлагают штрафовать за парковку по-новому.
Об этом свидетельствует законопроект № 4594 «О внесении изменений в статьи 219 Кодекса Украины об административных правонарушениях».
«На сегодняшний день к полномочиям инспекторов по парковке отнесено рассмотрение дел о нарушении Правил дорожного движения, а именно: части 1, 3 и 6 статьи 122 (нарушение правил остановки и стоянки), и часть 1, 2 и 8 статьи 152−1 (нарушение порядка и правил платной парковки). В то же время, часть 5 ст. 122 КУпАП (остановка или стоянка на местах, предусмотренных для автомобилей, которыми управляют лица с инвалидностью или в которых таких лиц перевозят) до сих пор относится к компетенции сотрудников полиции, что является довольно нелогичным, поскольку непонятно, чем стоянка на месте, предусмотренном для водителя автомобиля с инвалидностью, отличается от стоянки на месте, предусмотренном для автомобиля с электрическим двигателем», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Что предлагают:
По мнению авторов проекта закона, инспекторы по парковке смогут более оперативно реагировать на этот вид правонарушений, а полиция будет иметь возможность заниматься выполнением более серьезных задач.
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