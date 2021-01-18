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В декларациях депутатов насчитали криптовалюты на 5,7 млрд грн

В декларациях депутатов насчитали криптовалюты на 5,7 млрд грн

На сегодняшний день депутаты Верховной Рады имеют криптовалюты на $ 201 млн (по курсу Нацбанка — 5,7 млрд грн), сообщает БизнесЦензор. Это следует из деклараций народных избранников за 2019 год. Но их данные актуальные, поскольку они не указывали изменения имущественного положения, как к тому обязывает закон.

Крупнейшим держателем криптовалют в парламенте является Анатолий Урбанский — член депутатской группы «За Будущее». Он задекларировал по 4562 биткоина и Bitcoin Cash. Последний альткоин он приобрел 1 августа 2017-го на 21,1 млн грн. Когда депутат купил биткоины — неизвестно, но потратил он на них 735 млн грн.

С тех пор инвестиция Урбанского выросла в несколько раз — до 4,45 млрд грн ($ 160 млн). А вот депутат от «Слуги народа» Олег Бондаренко задекларировал 80 биткоинов, которые он приобрел в октябре 2013 года на 70 тыс. грн. Сейчас его криптоактивы оцениваются в $ 2,97 млн (или в 86,7 млн грн).

Депутат от ОПЗЖ Виктор Черный задекларировал криптовалюты на $ 2 млн. В октябре 2013 года он приобрел 56 биткоинов за 64 тыс. грн. Сейчас его инвестиция выросла до 58 млн грн. Гео Лерос владеет 49 биткоинами, которые на 20 января (по данным CoinMarketCap) стоили $ 1,7 млн (47,9 млн грн). Кроме того, ему принадлежит 356 «монет» эфира (Ethereum) — на $ 509 тыс. (14,3 млн грн).

«Слуга народа» Дмитрий Гурин задекларировал 42 биткоина. Когда он их купил — неизвестно, однако их стоимость на момент приобретения составила 7,142 млн грн. Сейчас его инвестиция оценивается в 44 млн грн.

Напомним, в январе 2021 года биткоин показал рост на 45% – до $ 41,9 тыс. за монету. Резкий рост стоимости криптовалют, и ее основного представителя в том числе, произошел в период тонкого рынка — в биржевой торговле это то время, когда денег на рынке много, а игроков мало.

По материалам УБР
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