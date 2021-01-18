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Ощадбанк получил более 1000 заявок на подключение к «Нафтогазу»

Ощадбанк получил более 1000 заявок на подключение к «Нафтогазу»

В течение двух дней с момента запуска услуги по подключению газоснабжения от ГК «Нафтогаз Украины» более 1000 бытовых потребителей подали соответствующие заявки в отделениях Ощадбанка.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Для подключения нужно посетить одно из отделений Ощада и оформить заявку на присоединение.

Необходимый пакет документов для получения услуги: паспорт, ИНН, документ о праве собственности на жилье и согласие совладельца, если право собственности оформлено на нескольких лиц (шаблон заявления – на сайте gas.ua в разделе «Стать нашим клиентом»), а также ЭИС-код (16-значный персональный газовый номер объекта).

После обработки заявки клиент в течение 5-7 рабочих дней получит информацию от ГК «Нафтогаз Украины» об успешном переходе и дальнейшие инструкции. Проверить статус выполнения заявки на подключение можно на сайте gas.ua. Для этого нужно выбрать раздел «Проверить статус заявки» и ввести в соответствующем поле свой ЭИС-код. Подать заявку может любой потребитель, не лько клиент Ощада.

Цены. В январе цена голубого топлива от компании в рамках тарифного плана «Месячный» составляет 7,22 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).

Справка Finance.ua:

  • 18 января 2021 года отделения Ощадбанка начали прием заявок и документов от бытовых потребителей на подключение газоснабжения от ГК «Нафтогаз Украины».
  • Украинцы могут требовать у поставщика газа возмещения ущерба за дополнительные начисления в платежках.
  • Президент Украины Владимир Зеленский требует провести полный аудит действующих тарифов в Украине.

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По материалам Finance.UA
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