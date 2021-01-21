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Названы регионы с самой дорогой землей в 2021 году

Названы регионы с самой дорогой землей в 2021 году

По состоянию на 1 января 2021 года самая дорогая пашня в Украине находится в Черкасской области – 33 646 грн за 1 га.

Об этом пишет портал “Комментарии”.

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Сообщается, что более 30 тыс. грн за 1 га оценивается земля в Днепропетровской (30 251 грн), Донецкой (31: 111 грн.), Кировоградской (31 888 грн), Одесской (31 017 грн), Полтавской (30 390 грн), Харьковской ( 32 237 грн), Хмельницкой (30 477 грн) и Черновицкой (33 264 гривны) областях.

«Дешевле всего – 21 411 гривен – в Житомирской области, лишь немногим дороже стоит земля в Волынской (21 806 грн), Львовской (21 492 грн) и Ровенской (21 938 грн.) областях. Поскольку стоимость продажи земель сельскохозяйственного назначения не может быть меньше их нормативной денежной оценки, по мнению Госгеокадастра, самая дорогая земля в Украине находится в Черкасской области», – отмечается в материале.

Стоимость земли у “теневиков” узнавали через мониторинг объявлений о продаже земельных паев в интернете.

Согласно объявлениям о продаже земли, размещенным на сайте OLX.ua, черкасская земля действительно ценится продавцами, пожалуй, больше всего, например, $40 тыс. за 4,8 га в Христиновском районе или $30 тыс. 2,6 га в Чернобаевском районе региона. В цене и земли в Одесской области, например, 4,5 га предлагают за $50 тыс. в Коминтерновском районе. Упоминаемые среди самых дорогих, по мнению Госгеокадастра, земли в Днепропетровской и Кировоградской областях можно купить в среднем от $2150 и $3050 соответственно. Около $3350 за гектар попросят в Богодуховском районе Харьковской области.

По материалам Комментарии
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