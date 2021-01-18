Эксперты МЭА снизили прогноз по мировому спросу на нефть

Аналитики Международного энергетического агентства пересмотрели прогноз по мировому спросу на нефть на 2021 год, снизив ожидания на 280 б/с.

Согласно данным, содержащимся в январском докладе Агентства, рост спроса на нефть в текущем году ожидается на уровне 5,5 млн б/с. В обзоре, опубликованном в декабре 2020-го, специалисты МЭА прогнозировали рост показателя на 5,7 млн б/с.

Так, согласно новому прогнозу, спрос на нефть в 2021 году восстановится до уровня 96,6 млн б/с после падения на 8,8 млн б/с в 2020-м.

Причиной пересмотра прогноза специалисты МЭА называют замедление восстановления мировой экономики на фоне новых локдаунов. По их мнению, в нынешних реалиях полное возобновление спроса потребует гораздо больше времени, чем ожидалось ранее.

Стоит отметить, что, несмотря на пересмотр прогноза МЭА, днем ​​19 января нефтяные котировки продолжают расти: мартовские фьючерсы на Brent подорожали до $ 55,41 (+1,19%), стоимость мартовских фьючерсов на WTI выросла до $ 52,51 (+0,17%), тогда как февральские фьючерсы на техасскую нефть сейчас стоят $ 52,57 (+1%).