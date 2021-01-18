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Эксперты МЭА снизили прогноз по мировому спросу на нефть

Эксперты МЭА снизили прогноз по мировому спросу на нефть

Аналитики Международного энергетического агентства пересмотрели прогноз по мировому спросу на нефть на 2021 год, снизив ожидания на 280 б/с.

Согласно данным, содержащимся в январском докладе Агентства, рост спроса на нефть в текущем году ожидается на уровне 5,5 млн б/с. В обзоре, опубликованном в декабре 2020-го, специалисты МЭА прогнозировали рост показателя на 5,7 млн б/с.

Так, согласно новому прогнозу, спрос на нефть в 2021 году восстановится до уровня 96,6 млн б/с после падения на 8,8 млн б/с в 2020-м.

Причиной пересмотра прогноза специалисты МЭА называют замедление восстановления мировой экономики на фоне новых локдаунов. По их мнению, в нынешних реалиях полное возобновление спроса потребует гораздо больше времени, чем ожидалось ранее.

Стоит отметить, что, несмотря на пересмотр прогноза МЭА, днем ​​19 января нефтяные котировки продолжают расти: мартовские фьючерсы на Brent подорожали до $ 55,41 (+1,19%), стоимость мартовских фьючерсов на WTI выросла до $ 52,51 (+0,17%), тогда как февральские фьючерсы на техасскую нефть сейчас стоят $ 52,57 (+1%).

По материалам ua-banker
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