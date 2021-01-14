Тарифный кризис: газсбыты должны весной показать украинцам цену на газ на год

Все газоснабжающие компании уже этой весной должны представить людям свои годичные продукты — цену на газ на год, чтобы люди могли просчитывать свои расходы.
Об этом в ходе заседания правительства сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«…Максимальная активизация работы по развитию справедливых правил и механизмов на рынке газа. В первую очередь, речь идет о том, что все газоснабжающие компании уже этой весной должны представить людям свои годичные продукты. Соответственно, к концу месяца я жду от Минэнерго, Минэкономики, Минсоцполитики вместе с НКРЭКУ и АМКУ, подготовленные долгосрочные инструменты для сбалансирования рынка природного газа», — сказал Денис Шмыгаль.
Он отметил, что люди должны понимать, предвидеть и просчитывать свои расходы, поэтому продукты должны быть предсказуемыми.
Ранее Шмыгаль заявил, что Кабинет министров Украины решил разработать годичный газовый продукт и зафиксировать цену на газ для населения на год. При этом верхний предел цены газа фиксируется на уровне не выше 6,99 грн за кубический метр, она будет действовать на период карантина или до конца отопительного сезона, то есть как минимум до апреля.
«Тарифную» проблему власть взялась «срочно» решать на фоне протестов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киевстар изменил условия для пользователей мобильного интернета10 ч. назад - 7819 47
В Украине будет создан реестр вакцинированных от коронавирус лиц8 ч. назад - 625 7
Украина вошла в ТОП-3 крупнейших поставщиков агропродукции в ЕС13 ч. назад - 868 5
Аваков объяснил, почему начали штрафовать владельцев "еврономеров"4 ч. назад - 866 4
Сколько денег можно ввозить и вывозить через таможню7 ч. назад - 38015 4
Сколько денег можно ввозить и вывозить через таможню7 ч. назад - 38015 4
Как выписать из жилища лиц, которые там фактически не проживают — советы МинюстаВчера, 21:00 - 14184 3
Киевстар изменил условия для пользователей мобильного интернета10 ч. назад - 7819 47
Xiaomi снижает цены на Redmi K30, Redmi 9, Redmi 10X и Redmi Note 9Вчера, 22:52 - 6637
ГНС назвала сроки и размеры уплаты ЕСВ предпринимателями в 2021 годуВчера, 20:00 - 6455 1
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина8 ч. назад - 194
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)Вчера, 15:16 - 702
В США впервые разрешили запускать дрон без человека поблизости (фото)Позавчера, 10:22 - 526
620 км/ч: Китай представил прототип поезда на магнитной подушке14.01.2021, 12:10 - 1125
Компания Razer показала "умную" маску (видео)13.01.2021, 15:10 - 798