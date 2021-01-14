Тарифный кризис: газсбыты должны весной показать украинцам цену на газ на год

Все газоснабжающие компании уже этой весной должны представить людям свои годичные продукты — цену на газ на год, чтобы люди могли просчитывать свои расходы.

Об этом в ходе заседания правительства сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«…Максимальная активизация работы по развитию справедливых правил и механизмов на рынке газа. В первую очередь, речь идет о том, что все газоснабжающие компании уже этой весной должны представить людям свои годичные продукты. Соответственно, к концу месяца я жду от Минэнерго, Минэкономики, Минсоцполитики вместе с НКРЭКУ и АМКУ, подготовленные долгосрочные инструменты для сбалансирования рынка природного газа», — сказал Денис Шмыгаль.

Он отметил, что люди должны понимать, предвидеть и просчитывать свои расходы, поэтому продукты должны быть предсказуемыми.

Ранее Шмыгаль заявил, что Кабинет министров Украины решил разработать годичный газовый продукт и зафиксировать цену на газ для населения на год. При этом верхний предел цены газа фиксируется на уровне не выше 6,99 грн за кубический метр, она будет действовать на период карантина или до конца отопительного сезона, то есть как минимум до апреля.

«Тарифную» проблему власть взялась «срочно» решать на фоне протестов.

Справка Finance.ua:

С 1 января цена на газ для населения повысилась, что возмутило граждан, которые массово начали устраивать акции протеста.