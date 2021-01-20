Гостиничный бизнес в Украине понес серьезные убытки из-за пандемии

Пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб гостиничному бизнесу в Украине, на восстановление сектора может уйти не один год.

На этом сделали акцент участники пресс-конференции на тему: «Оценка влияния COVID-19 на гостиничную индустрию Украины, посвященная результатам исследования Ассоциации отелей и курортов Украины (UHRA)».

«Согласно исследованию, 93% опрошенных подтвердили общий спад уровня выручки своего отеля, у 21% отелей валовая выручка сократилась на 25-40%, у трети гостиниц – на 40-60%, у 30% отелей такие сокращения составили более 60%, только 4% гостиниц показали рост годовой выручки, а у 3% она осталась на том же уровне», – рассказал руководитель направления международных отношений UHRA Иван Лунь.

По его словам, 66% оптимизировали свои затраты, сократив штат, 2/3 сократили цены на свои услуги, 63% опрошенных совершенствовали свой продукт и сервисы (ремонт, репозиционирование, обновление стандартов работы и условий с поставщиками, изменение комплектации и т. д), 1/3 респондентов внедрили цифровые и маркетинговые инструменты, 27% ввели альтернативные услуги (коворкинги, сдача номеров под офисы и др.), 7% решили перепрофилировать часть помещений, например, для аренды под игорные заведения.

“Отсутствует горизонт планирования, закрыты границы, огромная доля въездного туризма. Украинская туристическая отрасль не получила такой быстрой системной поддержки правительства по сравнению с тем, как в соседних странах ЕС. Поскольку отрасль имеет в целом очень высокую структуру расходов, то такое тотальное снижение объемов выручки стало просто губительным для большинства отелей», – подчеркнул Лунь.

В опросе приняли участие 122 гостиницы с номерным фондом в среднем 72 номера. В Украине, по данным 2019 года, насчитывается в целом 3 165 отелей и мотелей, без учета хостелов, санаториев и общежитий.

Как отметила глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив, спрос на гостиничные услуги из-за пандемии на сегодня низкий и нанесенный рынку ущерб существенный. Однако в правительстве планируют ряд мер по поддержке гостиничного сектора.