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В 2020 году владельцы частных солнечных электростанций в столице заработали почти 10 млн грн

В 2020 году владельцы частных солнечных электростанций в столице заработали почти 10 млн грн

За прошлый год владельцы частных солнечных электростанций в столице произвели 2,5 млн кВт·ч энергии и заработали по «зеленому» тарифу 9,9 млн грн.

Об этом сообщает YASNO (ООО «Киевские энергетические услуги»).

В целом с начала 2020 года поставщик электроэнергии и газа YASNO приобрел у домохозяйств, которые самостоятельно производят электроэнергию для своих нужд, а избыток продают в сеть, 1,8 млн кВт·ч «чистой» энергии.

За прошлый год в столице стало на 40 таких домохозяйств больше.

«Теперь уже 217 домохозяйств производят экологически чистую электроэнергию и удовлетворяют не только собственные потребности, но и ежемесячно продают остаток в сеть и получат выплаты по «зеленому» тарифу, который устанавливается государством», – говорится в сообщении.

Больше всего частных солнечных станций:

  • В Дарницком районе города Киева – 49;
  • В Голосеевском районе 35 семей производят электроэнергию,
  • В Подольском – 28.


Инфографика: YASNO

По материалам Finance.UA
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