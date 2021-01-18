В 2020 году владельцы частных солнечных электростанций в столице заработали почти 10 млн грн

За прошлый год владельцы частных солнечных электростанций в столице произвели 2,5 млн кВт·ч энергии и заработали по «зеленому» тарифу 9,9 млн грн.

Об этом сообщает YASNO (ООО «Киевские энергетические услуги»).

В целом с начала 2020 года поставщик электроэнергии и газа YASNO приобрел у домохозяйств, которые самостоятельно производят электроэнергию для своих нужд, а избыток продают в сеть, 1,8 млн кВт·ч «чистой» энергии.

За прошлый год в столице стало на 40 таких домохозяйств больше.

«Теперь уже 217 домохозяйств производят экологически чистую электроэнергию и удовлетворяют не только собственные потребности, но и ежемесячно продают остаток в сеть и получат выплаты по «зеленому» тарифу, который устанавливается государством», – говорится в сообщении.

Больше всего частных солнечных станций:

В Дарницком районе города Киева – 49;

В Голосеевском районе 35 семей производят электроэнергию,

В Подольском – 28.



Инфографика: YASNO