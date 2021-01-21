Стоимость электромобилей может уменьшиться благодаря специальной технологии

Стоимость электрокаров может упасть благодаря специальной технологии.
Об этом сообщает newscientist.
Отмечается, что в большинстве современных электромобилей используются батареи, содержащие никель и кобальт. Однако такие батареи могут перегреваться и представляют потенциальную угрозу безопасности. Более того, они дорогие, а кобальт токсичен.
Более дешевая и безопасная альтернатива, называемая литиево-фосфатными батареями (LFP), может оказаться лучшим вариантом.
Так, университетская команда штата Пенсильвания нагревала LFP батареи до 60 градусов и поддерживала эту температуру. В таком режиме батареи работали лучше, чем два стандартных типа никелевых батарей, работающих при более низких рабочих температурах. Сейчас производители электромобилей отдают предпочтение батареям на основе никеля, потому что такие батареи имеют более высокую плотность энергии. Это означает, что они обеспечивают электромобилю больший пробег на одной зарядке.
Однако в университете показали, если разогретые батареи LFP заряжаются часто, но частично (это можно сделать всего за 10 минут, прим.), то электромобили с литиевыми батареями могут преодолевать большие расстояния. Такой подход к зарядке может быть более безопасным, чем полная зарядка никелевой батареи, потому что в последнем случае они могут нагреться до температур, во время которых может возникнуть пожар.
Хотя для нагрева LFP-батарей будет нужна дополнительная энергия, однако “горячая” литиевая технология дает преимущества в производительности, которые должны перевесить любые дополнительные расходы, считают исследователи.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Выселяют из квартиры за долги: что делатьВчера, 10:40 - 5540 6
Где вырастут цены на жилье (мнение эксперта)Вчера, 10:07 - 1656 3
Валютные депозиты заменят форвардамиВчера, 18:03 - 3051 2
В Киеве резко дешевеет "вторичка". Ежегодно ценник опускается на 10%Вчера, 21:02 - 1611 1
Новые налоги и сборы в 2021Вчера, 08:00 - 2050 1
Выселяют из квартиры за долги: что делатьВчера, 10:40 - 5540 6
Валютные депозиты заменят форвардамиВчера, 18:03 - 3051 2
В случае отмены локдауна гривна окажется под давлением - экспертВчера, 13:00 - 2263
Новые налоги и сборы в 2021Вчера, 08:00 - 2050 1
Где вырастут цены на жилье (мнение эксперта)Вчера, 10:07 - 1656 3
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию21.01.2021, 11:04 - 468
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина20.01.2021, 12:35 - 1167 2
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)19.01.2021, 15:16 - 1563 5
В США впервые разрешили запускать дрон без человека поблизости (фото)18.01.2021, 10:22 - 737
620 км/ч: Китай представил прототип поезда на магнитной подушке14.01.2021, 12:10 - 1487