В Украине будет создан реестр вакцинированных от коронавирус лиц

В Украине будет создан реестр вакцинированных от коронавируса лиц, а также возможно введение электронных паспортов вакцинации.
Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в видео на странице партии “Слуга народа” в Facebook.
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“Будет создан реестр вакцинированных по очень многим причинам. Во-первых – мы должны знать количество провакцинированных, и без реестра это будет очень трудно сделать, во-вторых – мы должны отслеживать осложнения, которые могут возникнуть после вакцинации, в-третьих – министерство разрабатывает возможность выдачи электронных паспортов провакцинированных”, – пояснил он.
Радуцкий также отметил, что, по словам главы Минздрава Максима Степанова, вакцинация в Украине начнется на второй неделе февраля. Он также добавил, что надеется, что Минздрав провакцинирует по меньшей мере 50% населения бесплатно.
Напомним, ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в эфире телеканала “Украина 24” заявил, что украинцам не стоит “рассматривать возможность прививки за собственные средства в частных структурах”, поскольку Министерство здравоохранения заинтересовано в бесплатной вакцинации от COVID-19.
Стоит отметить, что украинцев будут вакцинировать препаратами, которые поступят в рамках программы COVAX (это может быть одна из трех вакцин: Pfizer, Moderna и AstraZeneca), а также китайской вакциной “Sinovac”, которую уже заказал МИНЗДРАВ.
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