Как нужно рассчитаться, чтобы вам выдали чек: новые правила 2021

Обязательное введение РРО или кассовых аппаратов отложили на год, но значительная часть бизнеса уже их применяет и выдает чеки своим клиентам. В ГНС пояснили, что с 1 января РРО не применяют, если рассчитываются дистанционно или через сервис перевода средств. Ранее об этом заявляли в НБУ.

При каких условиях покупатель получит чек. Если покупатель рассчитывается наличными на кассе или банковской картой через терминал, то он должен получить фискальный чек, на котором будет дата, стоимость покупки, а также наименование предпринимателя и адрес.

Кстати, проверить чек на подлинность можно с помощью государственного онлайн-сервиса.

Поэтому, если покупатель рассчитывается в супермаркете или другом физическом магазине, то ему должны выдать чек. Сложнее с интернет-магазинами. Там все зависит от условий оплаты.

Вы получите фискальный чек, если:

У интернет-магазина есть точка отдела, в которой вы можете оплатить товар/услугу наличными или через терминал.

Курьер доставил товар и принял от вас оплату. Для этого он должен иметь портативный кассовый аппарат или фискальный регистратор.

Однако, если вы заплатили за товар или услугу с помощью следующих инструментов, чек от продавца вам не будут выдавать. Это будет считаться банковской операцией: Сервисы перевода средств и платежные системы (LiqPay, Portmone, EasyPay, PayPong, Ipay.ua, City24); Онлайн-банкинг (Приват24, Ощад24, Монобанк тому подобное).

Соответствующее решение приняли в законе от 1 декабря 2020 года и оно вступило в действие 1 января 2021 года. Накануне Государственная налоговая служба требовала формировать фискальный чек в результате оплат через онлайн-банкинг или другие дистанционные сервисы.

Что делать, если вам не выдают чек. Иногда покупателям отказываются выдавать чек или выдают его с нарушениями. В таком случае можно обращаться в Государственную налоговую службу Украины:

по телефону: 0800 501 007; или написать жалобу по адресу: idd@tax.gov.ua.

Сейчас РРО обязательно применяют при продаже:

бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту;

ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, камней и т. д;

лекарственных средств, изделий медицинского назначения и при оказании платных услуг в сфере здравоохранения.

ФЛП 2−4 групп должны применять РРО только, если их доход превышает 220 минимальных зарплат, то есть 1,32 миллиона гривен на год.

Но, несмотря на то, обязан ли предприниматель использовать кассовые аппараты или нет, он обязательно должен выдать чек, если об этом просит покупатель. Например, в Киеве на рынках городской совет обязал торговцев на рынках выдавать чеки по требованию покупателя.

На таком чеке должны быть дата, название субъекта хозяйствования и рынка, номер или ряд места торговли, цена товара, фамилия продавца и подпись.

Какими бывают чеки. Ранее в Украине выдавали только бумажные фискальные чеки. Но в 2020 году с принятием изменений в закон, появились электронные чеки, которые могут выдавать предприниматели, использующие программный РРО.

Клиент может отсканировать QR-код на дисплее или ему пришлют фискальный чек на электронную почту или номер телефона.

Справка Finance.ua:

Обязательное использование кассовых аппаратов отсрочили на 1 год и затем введут уже 1 января 2022 года. С их введением права украинских потребителей будут более защищены, ведь большая часть бизнеса будет вынуждена вести все по-белому, а потому и выдавать фискальный чек своим клиентам.

Главным преимуществом обязательного применения РРО является детенизация экономики. Это не только дополнительные деньги для государства, которые можно использовать на образование, медицину или инфраструктуру, но и справедливость для «белых» предпринимателей.