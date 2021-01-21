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Евросоюз хочет передать излишки вакцин от коронавируса бедным странам

Евросоюз хочет передать излишки вакцин от коронавируса бедным странам

В Евросоюзе разрабатывают схему передачи излишков вакцин от коронавируса более бедным странам.

Об этом рассказали в ТСН.

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По словам еврокомиссара по здравоохранению Стеллы Кире-Акидес, этот механизм позволит доставить препарат за пределы Евросоюза еще до того, как заработает система COVAX от Всемирной организации здравоохранения. Однако, неизвестно: вакцины будут давать бесплатно или продавать.

К слову, в Европейском Союзе уже договорились о поставках более двух миллиардов доз препарата. Уже до лета этого года там планируют сделать прививку около 70% взрослого населения.

Следует заметить, чтобы сдержать распространение коронавируса, ряд стран продлевает карантинные ограничения. В частности, до 31 января продлил свой локдаун Израиль. Всем путешественникам, по решению тамошнего правительства, необходимо иметь во время въезда отрицательный тест на коронавирус. В свою очередь, Германия строгие карантинные ограничения решила продлить до середины февраля.

По материалам ТСН
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