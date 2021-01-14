"Центрэнерго" обвинил ДТЭК Ахметова в срыве поставок угля и повышении цен

Государственная компания “Центрэнерго” обвинила энергохолдинг ДТЭК в срыве поставок угля перед прогнозируемым похолоданием, а также в повышении цен на топливо.
Об этом сообщает пресс-служба “Центрэнерго”.
“Крупнейший частный поставщик угольной продукции остановил отгрузку угля в адрес ТЭС “Центрэнерго”, нарушив условия договора, несмотря на полученную предоплату в размере 106 млн грн. Более того, пользуясь критической ситуацией с запасами топлива, 13 января поставщик направил в адрес “Центрэнерго” предупреждение о повышении цены на уголь с 1650 грн до 2100 грн за тонну”, – говорится в сообщении.
Крупнейшим частным поставщиком угля для “Центрэнерго” является компания “ДТЭК Энерго” Рината Ахметова.
В компании пояснили, что запуск шести блоков ТЭС “Центрэнерго” на природном газе 18 января связан с нехваткой угля.
По данным государственной компании, по состоянию на 11 января на складах ТЭС “Центрэнерго” оставалось 40 тыс. тонн угля по сравнению с 336 тыс. тонн на 1 ноября 2020 года.
Падение запасов топлива в “Центрэнерго” объясняют тем, что в течение ноября и декабря 2020 года теплоэлектростанции компании работали с максимальной нагрузкой, пока значительная часть других тепловых, а также атомных энергоблоков оставались в простое из-за ремонтных работ.
Так, по командам диспетчера Оператора системы передачи НЭК “Укрэнерго”, производство электрической энергии на ТЭС “Центрэнерго” превысило прогнозный баланс в ноябре на 29%, а в декабре – на 56%.
“Компания была вынуждена дополнительно потратить 128 тыс. тонн и 233 тыс. тонн угля соответственно. Такая ситуация привела к критическому снижению объема запаса угля на ТЭС “Центрэнерго”, – говорится в сообщении.
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