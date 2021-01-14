Доллар в 2021 будет падать: аналитики назвали причины

Несмотря на то, что курс доллара к гривне в 2020 году вырос, индекс доллара относительно других валют упал. Эксперты ожидают, что благодаря изобретению вакцины, доллар продолжит падать.
Каким будет индекс доллара в 2021. Прогнозирование курса валют в условиях кризиса довольно неточное, однако аналитики сходятся во мнении, что американский доллар будет падать, сообщает currency.com.
Стоит понимать, что здесь речь идет не о курсе доллара по отношению к гривне, а об индексе доллара. Он показывает отношение доллара США к корзине из шести валют основных торговых партнеров США: евро, иены, фунта стерлингов, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка.
Как правило, доллар растет в условиях кризиса, так как инвесторы перебрасывают деньги из рисковых активов в более безопасный доллар.
Но положительные новости о вакцине против коронавируса могут все изменить для доллара. Вакцины Pfizer, AstraZeneca и Moderna уже применяют в Великобритании, США и других странах.
Как только экономическая ситуация в этих странах начнет стабилизироваться, стоит ожидания падения индекса доллара, убеждены аналитики.
Аналитики ING ожидают, что доллар в этом году потеряет 10% по сравнению с большинством национальных валют мира. Ожидается, что курс доллара к евро будет 1,25, а к фунту – 1,42 доллара уже осенью.
Инвестиционный банк Goldman Sachs также соглашается, что доллар упадет. В недавней записке для инвесторов банк предупреждает, что спрос на доллар упадет, поскольку глобальная экономика восстановится.
Доллар переоценен после длительного периода переоценки рынка активов США. Снижение ставок ФРС уменьшило преимущество доллара: новое таргетирования от центробанка должно поддерживать низкие процентные ставки в течение нескольких лет, – говорится в записке.
Эксперты ожидают, что в течение следующего года индекс доллара упадет на 9%. Поэтому курс к евро будет 1,23 доллара, а к фунту – 1,41 доллара.
Некоторые эксперты делают крайне пессимистические прогнозы относительно доллара США. В частности, известный экономист Стивен Роуч предупредил, что доллар может упасть на 35%.
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