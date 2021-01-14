$200 тыс. за должность в Офисе Президента: пойман аферист, предлагавший фантомные должности

Правоохранители поймали афериста, который путем обмана предлагал трудоустроить одного из лиц в Офис Президента за $ 200 тыс. Нарушителя разоблачило Госбюро расследований (ГБР) при содействии Офиса главы государства, сообщила пресс-служба ГБР. Речь идет о бывшем помощнике народного депутата без уточнения имен.

«Оперативными сотрудниками установлено, что мужчина пытался завладеть средствами потерпевшего, заверив его в том, что он может помощи в трудоустройстве в Офис Президента. При получении первой части неправомерной выгоды в сумме $ 100 тыс. был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины», — говорится в сообщении.

Квалифицировали преступление как мошенничество, совершенное в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК). Продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

В то же время в Службе безопасности (СБУ) уточнили, что речь идет о настоящей группировке. И не только — об Офисе Президента.

«Контрразведчики СБУ в рамках выполнения задач по контрразведывательной защите органов государственной власти, совместно с Государственным бюро расследований, разоблачили преступную группировку, которая специализировалось на мошеннических действиях при трудоустройстве на руководящие должности», — говорят в СБУ.

Уточняется, что $ 200 тыс. фигурант рассчитывал получить за «трудоустройство» лица на должность директора Департамента по вопросам юстиции и правоохранительной деятельности Офиса главы государства.

«Правоохранители задокументировали и пресекли противоправную деятельность организованной группы, участники которой под предлогом трудоустройства кандидатов на руководящие должности в высшие органы власти, в том числе в Офис Президента и Кабмин, пытались завладеть средствами гражданина в особо крупном размере», — отметили в СБУ.