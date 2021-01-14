GM инвестирует $800 млн в производство электрофургонов BrightDrop

General Motors недавно запустила свой новый подраздел и марку BrightDrop, которая займется созданием полноценной электрической экосистемы автомобилей и средств доставки товаров. А теперь автопроизводитель объявил, что инвестирует $800 млн в производство новых электрических фургонов в Канаде.
Флагманский продукт новой марки – электрический фургон BrightDrop EV600. General Motors перечисляет особенности электрического фургона EV600:
работает от аккумуляторной системы Ultium, рассчитан на пробег до 400 км при полной зарядке;
пиковая скорость зарядки постоянного тока мощностью 120 кВт: до 270 км пробега за час;
грузовое пространство – более 17 м3;
общая масса вместе с грузом – 4,5 тонны;
передовые для своего сегмента функции безопасности: система помощи при парковке спереди и сзади, автоматическое экстренное торможение, предупреждение о лобовом столкновении, индикатор пройденного расстояния, торможение перед пешеходом спереди, система удержания на полосе движения с предупреждением о выезде из полосы, автоматический дальний свет IntelliBeam, камера заднего вида в HD);
дополнительные доступные функции безопасности и помощи водителю: торможение при перекрестном движении сзади, помощь при рулевом управлении в слепой зоне, автоматическое торможение при заднем ходу, HD Surround Vision, предупреждения пешеходов сзади, улучшенное автоматическое экстренное торможение и прочее;
система безопасности грузового пространства с датчиками движения для обеспечения безопасности груза;
полноцветный информационно-развлекательный экран диагональю 13,4 дюйма;
передние раздвижные двери, широкие проходы в кабине и большая автоматическая грузовая перегородка для повышения эффективности работы водителя.
GM инвестирует 1 млрд канадских долларов (~$800 млн) в переоснащение своего завода CAMI в Ингерсолл (Онтарио) для выпуска электромобилей под маркой своего нового подразделения BrightDrop. Компания надеется начать поставки EV600 уже в конце 2021. Среди первых клиентов уже названа FedEx. CAMI, таким образом, станет первым в Канаде крупномасштабным заводом по производству электромобилей.
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