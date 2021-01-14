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Xiaomi снижает цены на Redmi K30, Redmi 9, Redmi 10X и Redmi Note 9

Xiaomi снижает цены на Redmi K30, Redmi 9, Redmi 10X и Redmi Note 9

Компания Redmi уже подтвердила, что в феврале этого года будет представлена ​​линейка смартфонов Redmi K40, в которую должны войти модели Redmi K40 и Redmi K40 Pro, причем базовая может быть доступна с Dimensity 1200 и Snapdragon 888.

Redmi объявила о том, что завтра цена Redmi K30 будет снижена до рекордного уровня: смартфон, оснащенный 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, будет предлагаться по цене 215 долларов. Redmi K30 построен на базе однокристальной системы Snaprdagon 730G.

Смартфон получил экран диагональю 6,67 дюйма с соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 120 Гц. Двойная фронтальная камера на 20 и 2 Мп врезана в отверстие в экране. Основная камера имеет четыре модуля с основным датчиком Sony IMX686 на 64 Мп. Емкость аккумулятора составляет 4500 мА·ч.

По материалам Portaltele
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