Украина вошла в десятку стран с наибольшим ростом прибыли от e-сommerce (инфографика)

Украина продемонстрировала значительный рост доходов от e-commerce во время пандемии.

Об этом говорится в отчете Payoneer’s Global Seller Index, который охватывает II и III кварталы 2020 года.

Наша страна заняла шестую позицию в рейтинге, опередив Вьетнам, Израиль, Индию и Японию, но уступив Китаю, США, Гонконгу, Южной Корее и Великобритании.



Инфографика: Payoneer

Результаты исследования:

во всем мире количество посещений онлайн-маркетплейсов увеличилось на 37% – с 16 млрд в январе 2020 года до 22 млрд в июне;

во втором квартале 2020 года глобальные объемы продаж увеличились на 81% в годовом исчислении, что почти втрое превышает рост во втором квартале 2019 года;

в третьем квартале 2020 года также наблюдается рост на 81% в годовом исчислении по сравнению с 36% в 3 квартале 2019 года.

Аналитики Payoneer прогнозируют, что четвертый квартал станет рекордным с точки зрения мировых объемов продаж.

В начале пандемии продавцы испытывали некоторые трудности, связанные с общими проблемами на глобальных рынках (уменьшение производства, сбои поставок и т.д.), но те, кто проявил изобретательность и быстро сориентировался в новых реалиях, смогли оперативно восстановиться и увеличить прибыль в разы.



Инфографика: Payoneer

«Продавцы на маркетплейсах традиционно считались новаторами, умеющими определять новые возможности и использовать их в нужное время, — комментирует результаты исследования вице-президент по маркетингу Payoneer Джонни Стил. — Именно эта комбинация качеств, объединяющая маркетплейсы и продавцов, сделала 2020 год действительно революционным годом для индустрии e-commerce и ее долгосрочной траектории развития».

На фоне роста глобальной индустрии e-commerce, предприниматели используют возможность выйти на разные внешние рынки, чтобы привлечь новых клиентов и расширить свой бизнес. И опрос международных продавцов, проведенный Payoneer, подтверждает это — 76% продавцов размышляют о выходе на новые рынки для дальнейшего развития своего бизнеса. Наибольший интерес представляют Европа (17%), США и Азия (по 15%).