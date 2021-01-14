Украина вошла в десятку стран с наибольшим ростом прибыли от e-сommerce (инфографика)

Украина продемонстрировала значительный рост доходов от e-commerce во время пандемии.
Об этом говорится в отчете Payoneer’s Global Seller Index, который охватывает II и III кварталы 2020 года.
Наша страна заняла шестую позицию в рейтинге, опередив Вьетнам, Израиль, Индию и Японию, но уступив Китаю, США, Гонконгу, Южной Корее и Великобритании.
Инфографика: Payoneer
Результаты исследования:
Аналитики Payoneer прогнозируют, что четвертый квартал станет рекордным с точки зрения мировых объемов продаж.
В начале пандемии продавцы испытывали некоторые трудности, связанные с общими проблемами на глобальных рынках (уменьшение производства, сбои поставок и т.д.), но те, кто проявил изобретательность и быстро сориентировался в новых реалиях, смогли оперативно восстановиться и увеличить прибыль в разы.
Инфографика: Payoneer
«Продавцы на маркетплейсах традиционно считались новаторами, умеющими определять новые возможности и использовать их в нужное время, — комментирует результаты исследования вице-президент по маркетингу Payoneer Джонни Стил. — Именно эта комбинация качеств, объединяющая маркетплейсы и продавцов, сделала 2020 год действительно революционным годом для индустрии e-commerce и ее долгосрочной траектории развития».
На фоне роста глобальной индустрии e-commerce, предприниматели используют возможность выйти на разные внешние рынки, чтобы привлечь новых клиентов и расширить свой бизнес. И опрос международных продавцов, проведенный Payoneer, подтверждает это — 76% продавцов размышляют о выходе на новые рынки для дальнейшего развития своего бизнеса. Наибольший интерес представляют Европа (17%), США и Азия (по 15%).
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