Покупка недвижимости впервые: сколько украинцев освободили от уплаты пенсионного сбора

За 9 месяцев 2020 года 4,33 тысячи украинцев были освобождены от уплаты пенсионного сбора при покупке недвижимости впервые.
Об этом сообщает Пенсионный фонд в комментарии Экономической правде.
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Как сообщили в Пенсионном фонде, за 2018 год 6,36 тысячи человек были освобождены от уплаты сбора, в 2019 году – 6,42 тысячи.
“Определенная часть покупателей недвижимости имеет право не платить сбор в Пенсионный фонд. Пользуются этим правом преимущественно те покупатели, которые знают об этой опции. Не платят пенсионный сбор юридические лица, приобретающие недвижимое имущество за счет бюджетных средств, а также организации иностранных государств. Последние пользуются иммунитетами и привилегиями согласно международным договорам Украины”, – говорится в материале.
Что касается физических лиц, то не платят сбор граждане, которые находились в очереди на получение жилья или покупают жилье впервые.
“Важное уточнение: формулировка “лицо не имеет и не приобретало права собственности на жилье” означает, что лицо не только не покупало жилье, но и не приватизировало, не наследовало, не получало в дар, а также не покупало его как долю в общем имуществе супругов”, – подчеркивается в статье ЕП.
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