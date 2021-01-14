0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 162 0

Сологуб проиграл суд против работодателя: выговор признали законным

Сологуб проиграл суд против работодателя: выговор признали законным

Печерский районный суд Киева признал, что выговор, который Совет НБУ вынес замглавы регулятора Дмитрию Сологубу, законный.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, которое разместили на официальном сайте ведомства. Так, 18 января суд признал, что у Сологуба нет оснований оспаривать решение совета.

«Всесторонне рассмотрев иск и учитывая правовую позицию Национального банка, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска Дмитрия Сологуба. Национальный банк считает такое решение суда законным и обоснованным», — говорится в сообщении.

Национальный банк напомнил, что в декабря 2020 года Дмитрий Сологуб обратился в суд с иском к НБУ о признании незаконными и отмене решений о применении к нему Советом Национального банка дисциплинарных взысканий.

Так, Совет Национального банка в октябре 2020-го объявил выговор Дмитрию Сологубу за нарушение распорядительных актов НБУ, Кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований КЗоТ Украины. Тогда Сологуб дал ряд интервью, которые принесли вред и Украине, и имиджу регулятора. К примеру, замглавы ведомства заявил, что Украина потеряла доверие МВФ.

Тогда же выговор получила и Екатерина Рожкова, первый замглавы НБУ. Она также подала заявление в суд.

По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.