Госисполнители в прошлом году изъяли из таможенных складов конфискованного имущества на 187 миллионов

Государственные исполнители за 2020 год изъяли со складов таможенных органов конфискованного имущества на 186,5 млн грн для дальнейшего распоряжения.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.
«В течение 2020 года из складов таможенных органов государственные исполнители изъяли конфискованного имущества для организации дальнейшего распоряжения им на сумму 186,5 млн грн (за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 159,7 млн грн). По состоянию на 1 января 2021 г. остатки конфискованного имущества, которые продолжают храниться на складах таможен, составляют 179,6 млн грн (за аналогичный период прошлого года — 173,6 млн грн)», — говорится в сообщении.
Самые крупные остатки конфискованного имущества учитываются на:
Инфографика: Государственная таможенная служба
За 2020 год от органов государственной исполнительной службы поступила информация о перечислении в госбюджет средств от реализации имущества, конфискованного по материалам таможен, на общую сумму 11,7 млн грн, из них 0,5 млн грн — от взыскания стоимости конфискованного имущества, которое таможнями фактически не изымалось (за аналогичный период прошлого года — 16,7 млн грн и 4,4 млн грн соответственно).
Также 2,9 млн грн — перечислено в Госбюджет от реализации имущества, которое на других законных основаниях перешло в собственность государства (за аналогичный период прошлого года — 2,3 млн грн).
По состоянию на 1 января 2020 г. в Госбюджет зачислено валюты, перешедшей в собственность государства, на сумму 13,5 млн грн (за аналогичный период прошлого года — 17,1 млн грн), в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Украины зачислено ценностей на сумму 4,3 млн грн (за аналогичный период прошлого года — 8,3 млн грн).
Инфографика: Государственная таможенная служба
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