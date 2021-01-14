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Девять компаний ушли с рынка небанковских услуг — Нацбанк

Девять компаний ушли с рынка небанковских услуг — Нацбанк

Девять компаний по собственной инициативе исключены из реестров финучреждений и лизингодателей, а одна новая компания пополнила небанковский рынок.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк Украины исключил шесть финансовых учреждений из Государственного реестра финансовых учреждений и три компании из Реестра лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, на основании поданных ими заявлений.

Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял такие решения на заседании 15 января 2021 года.

Речь идет о таких компаниях: ПО «Ваш Ломбард» «Ямпольский Сергей Валентинович и Компания «. У учреждения было одна лицензия на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита. Она была аннулирована на этом же заседании комитета.

У ООО «ФК «Кайлас Финанс» было три лицензии: на оказание услуг по факторингу, предоставление услуг по финансовому лизингу, а также на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита. Все лицензии были аннулированы 30 декабря 2020 года.

ООО «Оптимум Фактор» имело одну лицензию на предоставление услуг по факторингу. Она была аннулирована 6 ноября 2020.

Кредитный союз (КС) «Запорожье» имел две лицензии — на привлечение финансовых активов с обязательством относительно последующего их возврата, а также на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита. Они были аннулированы 11 декабря 2020 года.

КС «Укрсоцкредит» имел одну лицензию на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита. Она была аннулирована 30 декабря 2020.

КС «Славутич-Кредит» имел две лицензии — на привлечение финансовых активов с обязательством относительно последующего их возврата, а также на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита. Они были аннулированы 11 декабря 2020 года

ООО «КС Лизинг» не имело лицензии на предоставление финуслуг. ООО «Милана» и ООО «Нова Лизинг» — не имели лицензий на предоставление финуслуг.

По материалам УАИБ
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