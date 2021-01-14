Зарплаты в регионах: сколько в декабре заработали главы ОГА (инфографика)

Самая высокая зарплата в конце прошлого года была у председателя Луганской обладминистрации Сергея Гайдая – 108 тыс. 847 грн. Кроме надбавок и оклада, он получил командировочные, отпускные, выплату на день отдыха донора и помощь по временной потере нетрудоспособности.

73 тыс. 232 грн в декабре заработала глава Харьковской ОГА Айна Тымчук – это оклад и надбавка. Уже бывший председатель Днепропетровской обладминистрации Александр Бондаренко заработал 63 тыс. 623 грн, ему выплатили оклад, надбавку за выслугу лет и компенсацию за неиспользованный отпуск.



Инфографика: Слово и Дело

Чуть меньше была зарплата у руководителя Винницкой ОГА Сергея Борзова – 62 тыс. 222 грн: оклад, надбавка и отпускные.

В среднем главы ОГА в декабре заработали 40-60 тысяч гривен. Самая маленькая зарплата была у председателя Ивано-Франковской ОГА Андрея Бойчука – 8 тыс. 877 грн. Но он был назначен на должность только 24 декабря.