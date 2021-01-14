Зарплаты в регионах: сколько в декабре заработали главы ОГА (инфографика)

Самая высокая зарплата в конце прошлого года была у председателя Луганской обладминистрации Сергея Гайдая – 108 тыс. 847 грн. Кроме надбавок и оклада, он получил командировочные, отпускные, выплату на день отдыха донора и помощь по временной потере нетрудоспособности.
73 тыс. 232 грн в декабре заработала глава Харьковской ОГА Айна Тымчук – это оклад и надбавка. Уже бывший председатель Днепропетровской обладминистрации Александр Бондаренко заработал 63 тыс. 623 грн, ему выплатили оклад, надбавку за выслугу лет и компенсацию за неиспользованный отпуск.
Инфографика: Слово и Дело
Чуть меньше была зарплата у руководителя Винницкой ОГА Сергея Борзова – 62 тыс. 222 грн: оклад, надбавка и отпускные.
В среднем главы ОГА в декабре заработали 40-60 тысяч гривен. Самая маленькая зарплата была у председателя Ивано-Франковской ОГА Андрея Бойчука – 8 тыс. 877 грн. Но он был назначен на должность только 24 декабря.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
С 1 июля подозрительные денежные переводы украинцев будут автоматически блокироватьВчера, 09:00 - 5821 10
Миллионам украинцев списали налоговые долгиВчера, 08:43 - 11182 7
Сологуб проиграл суд против работодателя: выговор признали законнымВчера, 15:35 - 374 3
Облгазы в 14 областях снизили тарифы на распределение газаВчера, 12:00 - 2249 2
В службе занятости назвали самые высокооплачиваемые вакансии столицы2 ч. назад - 564 1
Доллар в 2021 будет падать: аналитики назвали причиныВчера, 17:00 - 9872
С 1 июля подозрительные денежные переводы украинцев будут автоматически блокироватьВчера, 09:00 - 5821 10
Налоговые льготы для тех, у кого есть детиВчера, 19:00 - 5241
Когда физлицам впервые подавать новую декларацию о доходахВчера, 11:00 - 4735
Как выписать из жилища лиц, которые там фактически не проживают — советы МинюстаВчера, 21:00 - 4200
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)Вчера, 15:16 - 324
В США впервые разрешили запускать дрон без человека поблизости (фото)Позавчера, 10:22 - 456
620 км/ч: Китай представил прототип поезда на магнитной подушке14.01.2021, 12:10 - 1049
Компания Razer показала "умную" маску (видео)13.01.2021, 15:10 - 740
SpaceX произвела первый запуск в 2021 году08.01.2021, 12:45 - 625